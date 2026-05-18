La declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo comenzó a provocar atención mundial, especialmente porque la selección de ese país será una de las rivales de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

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(Vea también: OMS lanzó alerta internacional por brote de ébola que ya deja decenas de muertos en África)

Aunque hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial de la FIFA, de la federación congoleña o de la Federación Colombiana de Fútbol sobre posibles efectos deportivos, el tema ya despierta preocupación debido al alcance que podría tener la situación sanitaria.

Qué está pasando con el ébola en el Congo

La OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional luego de que en la provincia de Ituri, en el este del Congo, se reportaran cerca de 246 casos sospechosos y alrededor de 80 fallecidos relacionados con la enfermedad.

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El organismo internacional aclaró que el brote todavía no cumple con las condiciones para ser considerado pandemia; sin embargo, advirtió que existe riesgo de expansión regional y de que la situación escale a un escenario mucho más complejo.

Uno de los factores que más inquieta a las autoridades sanitarias es que el actual brote está relacionado con el virus Bundibugyo, una cepa para la que actualmente no existen vacunas ni medicamentos aprobados específicamente.

Cuáles son los síntomas del ébola

Entre los síntomas más comunes del ébola aparecen fiebre, dolor muscular, fatiga extrema, dolor de cabeza y garganta, aunque en etapas más avanzadas puede provocar vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y hemorragias internas y externas.

Por ahora, el foco está puesto en el control epidemiológico dentro de territorio africano y no hay señales de modificaciones alrededor de la Copa Mundial de 2026. Sin embargo, el hecho de que uno de los rivales de Colombia esté atravesando una emergencia sanitaria internacional inevitablemente pone el tema bajo observación global.

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