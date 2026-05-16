La Organización Mundial de la Salud activó este sábado una emergencia de salud pública de preocupación internacional tras el avance de un brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo y que ya se extendió a Uganda.

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La alerta fue emitida luego de que las autoridades sanitarias reportaran un aumento de casos relacionados con la cepa Bundibugyo del virus, considerada poco común, según Nmas.

Según datos entregados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, hasta ahora se contabilizan 88 muertes asociadas al brote, además de cientos de casos sospechosos que siguen bajo investigación.

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La situación ha provocado preocupación internacional debido a que las autoridades sanitarias aún no logran establecer con claridad el origen exacto del contagio ni la verdadera dimensión de la propagación. El director de África CDC, Jean Kaseya, explicó que el brote habría comenzado desde abril y reconoció que todavía no se identifica el caso índice, es decir, la primera persona infectada.

Qué pasará con el brote de ébola

Aunque la OMS aclaró que el escenario actual no cumple con los criterios para ser catalogado como pandemia, sí advirtió que la expansión del virus entre países y la incertidumbre sobre el alcance real del brote obligaron a elevar el nivel de alerta sanitaria global.

Las cifras conocidas hasta el momento muestran 336 casos sospechosos, mientras que varias muestras analizadas ya dieron positivo para ébola. Sin embargo, las autoridades reconocen que los datos podrían variar debido a las dificultades para rastrear contagios y confirmar casos en algunas zonas afectadas del continente africano.

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