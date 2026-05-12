La periodista y presentadora Claudia Lozano conmovió a sus seguidores luego de revelar el delicado episodio de salud que enfrentó en los últimos meses y que, según contó, puso en riesgo su vida.

Sigue a PULZO en Discover

La comunicadora habló por primera vez sobre la grave hemorragia interna que sufrió durante una entrevista en el pódcast ‘Charlas Divinas’, conducido por Mafe García y July Del Río.

(Lea también: Las fotos que dejó la despedida de soltera de presentadora Claudia Lozano)

Durante la conversación, Lozano reveló que padece endometriosis severa, una enfermedad que, según explicó la Mayo Clinic, ocurre cuando un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este órgano y puede afectar otras partes del cuerpo.

Lee También

La periodista aseguró que en su caso la enfermedad ha avanzado de manera agresiva.

“Ha sido sumamente agresiva. Ha migrado a los riñones, a los uréteres e incluso hasta el hígado”, afirmó.

La presentadora recordó que durante gran parte de su trayectoria en Noticias Caracol trabajó mientras enfrentaba fuertes dolores físicos. Aunque frente a las cámaras mantenía una imagen tranquila y sonriente, detrás del set atravesaba complejas situaciones de salud.

“Muchas veces presentaba y entre textos me agachaba mientras salía la nota y volvía y me paraba”, relató.

Según contó, la situación se agravó cuando una arteria cercana a una lesión causada por la endometriosis se rompió, provocándole una hemorragia abdominal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charlas Divinas – podcast 🙏🏼 (@charlasdivinas)

La periodista narró que inicialmente intentó soportar el dolor y continuar con su rutina, hasta que su estado empeoró drásticamente mientras estaba sola en su vivienda.

“Me levanto como a las cuatro de la mañana al baño y siento un dolor que me tiró al piso”, recordó.

Posteriormente decidió trasladarse en taxi hasta una clínica, pero durante el trayecto comenzó a vomitar y perdió fuerza física.

“Ya de ahí no me acuerdo y después desperté en UCI”, expresó.

Tras realizarle varios exámenes, los médicos descubrieron que tenía cerca de tres litros de sangre acumulados en el abdomen, situación que comprometía gravemente su vida.

Debido a las complicaciones ocasionadas por la hemorragia y la endometriosis, Claudia Lozano tuvo que ser sometida a cinco cirugías en menos de un mes.

(Vea también: Presentadora de Caracol habla de su plan de ser mamá, 7 meses luego de su boda)

La periodista también confesó que el desgaste físico y emocional llegó a un punto límite durante su permanencia en cuidados intensivos.

“Yo le dije a Dios: ‘yo ya no quiero vivir, yo no quiero vivir con dolor’”, comentó entre lágrimas.

La comunicadora explicó que convivió durante años con molestias constantes mientras mantenía su ritmo profesional frente a millones de televidentes. Hoy, tras superar una de las etapas más difíciles de su vida, aseguró que ve su recuperación como una nueva oportunidad.

“Hoy te digo que soy un milagro”, concluyó durante la entrevista en ‘Charlas Divinas’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.