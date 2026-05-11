El fallecimiento de la reconocida periodista y presentadora Bianca Gambino ha generado una ola de consternación en los medios de comunicación en Colombia. Tras conocerse que su partida se debió a una dura batalla contra el cáncer que libraba desde hace un tiempo, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Sin embargo, uno de los testimonios más emotivos llegó por parte de Salma Osejo, también expresentadora y una de sus amigas más cercanas por más de dos décadas.

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Osejo, quien compartió set y vida personal con Gambino, publicó un sentido homenaje en el que reflejó el impacto de la noticia. “Todavía no lo puedo creer, mi amiga del alma ha partido de este plano terrenal a una mejor vida”, escribió Salma, dejando ver el vacío que deja la comunicadora en su círculo más íntimo.

En su mensaje, Salma resaltó que su vínculo con “Bianqui”, como le decía cariñosamente, trascendió lo profesional para convertirse en una hermandad de 25 años. La presentadora agradeció por la generosidad y las enseñanzas de Gambino, subrayando que fue un privilegio haber contado con su compañía en los momentos “buenos, bonitos y difíciles de la vida”.

“Impactaste la vida de muchas personas por esa forma especial de ser, hoy dejas un legado de amor que trasciende al plano terrenal”, añadió Osejo, quien prometió buscar “en las señales del universo” la forma de seguir conectada con su amiga. El mensaje cerró con un deseo que ha sido replicado por cientos de seguidores: “Vuela alto, hasta que nos volvamos a encontrar”.

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La muerte de Bianca Gambino deja un hueco importante en el periodismo nacional, donde se destacó por su carisma y profesionalismo, cualidades que hoy sus amigos y colegas resaltan mientras el país le da el último adiós.

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