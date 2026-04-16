El periodista deportivo Antonio Casale anunció su salida de Caracol Radio para asumir un nuevo reto profesional en ESPN, donde asumirá como conductor de F360 y SportsCenter AM, además de participar en la cobertura mundialista.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Periodista de ESPN sorprendió con despedida en vivo y se iría al Mundial con otro canal)

La decisión marca el cierre de una etapa importante en su carrera en radio, medio en el que se consolidó como una de las voces más reconocidas del análisis deportivo en Colombia. Su salida ocurre en medio de recientes cambios en medios.

Casale confirmó que su llegada a ESPN responde a una invitación directa de la cadena internacional. “ESPN me ha pedido que esté en F360 como conductor, más SportsCenter AM, así como en la operación mundialista”, explicó Casale en ‘Cápsulas’.

Lee También

El periodista también expresó que la decisión no fue sencilla, debido al vínculo que mantenía con Caracol Radio y otros proyectos. “Yo, con mucho pesar con Caracol y AS, porque estaba muy contento y estaré siempre agradecido por la oportunidad recibida”, señaló.

En ese mismo sentido, reconoció que este nuevo paso representa un reto significativo en su trayectoria profesional. “También con mucha alegría de saber que en ESPN cuentan conmigo para un reto tan grande. He tenido que tomar esta decisión”, agregó.

Antonio Casale envió mensaje a directivas de Caracol Radio y As por su salida

Casale reiteró su agradecimiento a las directivas de los medios en los que trabajó y confirmó que permanecerá en sus funciones actuales hasta el cierre de la semana. “Lo hago con gratitud inmensa con las directivas de Caracol y AS por la oportunidad recibida y, por qué no aceptarlo, con mucha pena. Estaré en Caracol y AS hasta el viernes”, concluyó.

Con este cambio, el periodista inicia una nueva etapa en televisión internacional, ampliando su alcance en la cobertura deportiva y sumándose a uno de los equipos más influyentes en el periodismo deportivo en habla hispana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.