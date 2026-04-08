Un remezón sacude los medios deportivos en Colombia. El periodista Julián Capera dejó su rol en ESPN Colombia y él mismo fue el encargado de dar la noticia en pleno programa en vivo.

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Capera se despidió de sus compañeros en ESPN luego de la transmisión del partido de Millonarios en la Copa Sudamericana, marcando el cierre de su ciclo en el canal y un momento significativo en su carrera dentro del periodismo deportivo y la televisión colombiana.

“Agradecer a todo el mundo acá en el canal (…) gracias por la paciencia y la oportunidad de aprender. Ha sido un inmenso honor; me voy a otro proyecto, pero con una parte del corazón que se queda acá”, indicó Capera.

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¿Para dónde se va el periodista Julián Capera tras su salida de ESPN?

De acuerdo con Fútbol Red, el periodista tendría encaminado su arribo a Gol Caracol, donde asumiría un rol dentro del equipo encargado de cubrir la Selección Colombia y el Mundial 2026. Su posible incorporación apunta a fortalecer la cobertura deportiva y desde ya se rumora que sería el reemplazo de Ricardo Orrego.

Este movimiento se da en medio de ajustes recientes en ese grupo de trabajo, lo que abre espacio para nuevas figuras y cambios en la dinámica de transmisión. En ese contexto, la llegada de Capera encajaría en una estrategia de renovación y consolidación de talento.

Aunque el anuncio oficial aún no se produce, su despedida en pantalla refuerza la idea de que está listo para asumir un nuevo reto profesional, en una etapa que podría proyectarlo aún más dentro del panorama mediático deportivo del país.

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