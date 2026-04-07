Un intercambio de mensajes en redes sociales protagonizado por Fabián Vargas y el periodista Juan Salvador Bárcenas desató controversia por el tono de las acusaciones y señalamientos personales entre ambos.

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La discusión incluyó descalificaciones directas y referencias a la trayectoria profesional de cada uno. En uno de los mensajes, Vargas cuestionó el rol del comunicador y escribió: “Y entonces, ‘broki’, ¿resultaste prepaguín y RR. PP. de la San Marino? ¿Y la universidad pa’ cuándo? Buen proceso”.

La respuesta de Juan Salvador Bárcenas también fue extensa y apuntó a la etapa del exjugador como futbolista. “Nada alejado de lo que te manifesté en su momento, Fabián. Lo mío fue presencial, allá mismo y no por correo. Si crees que era tan fácil, hubieras ido en su momento. Ni siquiera cuando Basile y Russo te tenían en la tribuna fuiste capaz de hacerlo”, señaló, entre otros cuestionamientos sobre su paso por los medios.

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El cruce continuó con nuevas publicaciones. Fabián Vargas insistió en sus críticas al periodista: “Jajaja, sin rabia, brócoli, pero disque ‘estudiar’ para vender la palabra y terminar siendo un prepago y el relacionista público del que paga. ¡Una vergüenza!”.

Y entonces “broki” @JuanSalvadorB resultaste prepaguin y RR.PP de la San Marino? Y la universidad Pá cuando? Buen proceso 👏🏻👏🏻🤣🤦🏻‍♂️ — Fabian Vargas Rivera (@FabianVargas6) April 6, 2026

En otro mensaje, Juan Salvador Bárcenas defendió su trayectoria y lanzó una acusación directa: “Estudié para montar mi medio y empresa. Las relaciones públicas te llevaron a trabajar en medios. Si fuera por talento y análisis, estarías comentando partidos de fútbol hace rato. Ni que me pagaran los narcos…”.

Nada alejado de lo que te manifesté en su momento, Fabian. Lo mío fue presencial, allá mismo, y no por correo. Si crees que era tan fácil, hubieras ido en su momento. Ni siquiera cuando Basile y Russo te tenían en la tribuna fuiste capaz de hacerlo. No eras muy de prensa en tu… — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) April 6, 2026

La discusión escaló con nuevas respuestas. Vargas aseguró: “Lo tuyo no es periodismo, eres relacionista público. No puedes hacer la crítica como corresponde y a quien corresponde, solo a los que no se pueden defender”.

Posteriormente, el periodista respondió con críticas al desempeño del exjugador como analista y mencionó temas relacionados con la ciudad de Barranquilla y la televisión tradicional frente al ‘streaming’.

El intercambio cerró con nuevas descalificaciones entre ambos. Fabián Vargas afirmó que no vende su palabra, mientras que Juan Salvador Bárcenas lanzó una acusación final: “A los narcos te vendiste, de eso no se vuelve”.

A los narcos te vendiste, de eso no se vuelve. — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) April 6, 2026

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