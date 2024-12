Sin lugar a dudas, Fabián Vargas es uno de los futbolistas más exitosos que ha tenido Colombia en su historia, pues, además de brillar y adueñarse de la banda de capitán del conjunto ‘Escarlata’ desde muy joven, supo ganarse el corazón de los hinchas en Argentina, Brasil y España.

En diálogo con ESPN, medio de comunicación en el que trabaja, el exmediocampista de la Selección Colombia contó cómo fue su día después del retiro como futbolista profesional, teniendo en cuenta que muchos se estrellan al ser una carrera que acaba a los 40 años o mucho antes.

“A mí me encanta hablar del día después, que es cuando cuelgas los guayos. Te levantas en la mañana y no sabes qué hacer… Empecé a ver a compañeros con problemas cuando se retiraban, no se habían preparado. Es una carrera que a los 38 años estás viejo para el fútbol, pero joven para la vida”, dijo.

Y añadió: “Yo tenía entre 30 y 32 años y era el presidente de la agremiación de futbolistas colombianos. Teníamos que escuchar las problemáticas de los jugadores actuales, pero especialmente los que se habían retirado“.

Fue a raíz de ello que Vargas, que creció en el barrio Policarpa de Bogotá, decidió junto a su esposa Eliana Franco invertir parte del dinero que ganaba en negocios que les permitieran tener una buena estabilidad financiera luego de dejar las canchas.

“Tengo una persona que siempre ha estado a mi lado, mi esposa, con quien hemos hecho un gran equipo y familia. Empezamos a buscar negocios, a invertir, para que no tengamos que depender de los ingresos del fútbol. Monté canchas sintéticas, restaurantes y una academia de fútbol, cosas muy ligadas a los que ha sido mi pasión”, precisó en ESPN.

Cómo llegó Fabián Vargas a los medios de comunicación

Asimismo, Vargas detalló que es uno de los futbolistas afortunados en encontrar un buen trabajo tan pronto anunció el retiro profesional, pues se unió a ESPN estando activo, específicamente, cuando jugaba en Millonarios.

“Son muy pocos los jugadores que estando activos han empezado a trabajar en otra actividad y es esta de los medios deportivos. Yo estaba jugando en Millonarios, siempre que iba a los programas en Argentina, cuando se acababa el programa, los productores me decían, Fabián, cuando acabes la carrera, tienes trabajo. Además yo no era el simple entrevistado, si había algún debate y yo no estaba de acuerdo, intervenía y eso les gustaba a los productores”, indicó.

Y agregó: “Estando en Millonarios vienen a hacer un plan piloto del primer producto hecho desde Colombia para ESPN y me dicen que querían contar conmigo. Se hacían los lunes, un programa a la semana, eran 6 meses que iban a probar. Los lunes generalmente eran mis días de descanso y dije por qué no, vamos charlar de fútbol y me enganché… Tuve la fortuna de que el día después ya tenía algo qué hacer”.

Quiénes son las hijas de Fabián Vargas y a qué se dedican

Durante la conversación con el medio citado, Fabián Vargas habló del valor de su familia y de la importancia que han tenido sus padres, su hermano, su esposa y sus hijas para llevar una vida en calma y sin tantos problemas.

“Para mí la familia es lo más importante. Nosotros programamos el nacimiento de nuestras hijas para que cayeran en mis vacaciones: Camila en diciembre y Luciana en julio“, explicó.

De hecho, sobre sus hijas contó que si bien a ambas les gusta el fútbol, ninguna decidió dedicarse al deporte, sino a las artes como la actuación y el baile.

“Las dos jugaron fútbol en el colegio, apoyaban mucho el fútbol femenino. Ellas van más por el lado artístico, les encanta la actuación, el baile, la pintura, son unas bailarinas fenomenales, compiten a nivel internacional. De hecho, mi hija mayor [Camila] va ir a estudiar Artes Escénicas a Madrid el otro año. Las hemos preparado desde chiquitas para que vuelen”, concluyó.

