La sorpresiva derrota del conjunto ‘Embajador’ en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Palestino de Chile no solo sirvió para que diferentes usuarios se burlaran en redes del club bogotano, sino también para que se viralizara un video en el que el periodista Antonio Casale hizo una controversial declaración.

Y es que, en un programa televisivo, el comunicador —declarado públicamente hincha del equipo azul— aseguró que el conjunto chileno era el “comodín” del grupo E de la competencia, el cual está integrado también por Bolívar, Flamengo y Millonarios.

Acá, lo que dijo Casale hace unos días:

Antonio Casale y Fabián Vargas tienen cruce en ESPN

Este fue tema de conversación en varios espacios deportivos, entre ellos ‘ESPN F360’, que conduce precisamente Antonio Casale. Uno de los que no se guardó nada al respecto fue el exfutbolista Fabián Vargas —panelista del programa—, quien desde el saludo se despachó.

—Yo sigo insistiendo que llamar comodín a un equipo cuando uno no es más que ellos me parece atrevido, muy…— aseguró el exdeportista, pero fue interrumpido por Casale.

—No, pero eso no lo hizo Gamero— señaló el periodista.

—No, no, no. Eso lo hizo usted— enfatizó Vargas.

—Ah sí, y lo hago yo y no es por atrevido— comentó Antonio Casale.

—Me parece muy atrevido. A mí me parece— reiteró el exfutbolista.

—Está bien, a mí no— contestó el comunicador bogotano.

El tono del debate fue aumentando, al punto de que ambos lucieron muy serios al momento de dar sus puntos de vista.

—Cuando uno no es más que los demás, no tiene ropa para llamarlo de esa manera— dijo enfáticamente Vargas.

—A mí si me parece que Millonarios sí tiene más equipo que Palestino— replicó molesto Casale.

—A mí no me parece. Ni tampoco historia en la Copa Libertadores, como pare decirlo— explicó el exdeportista.

A Casale no le gustó mucho que se comentara tanto lo ocurrido, por lo que le pidió a su compañero enfocarse en analizar el planteamiento del técnico Alberto Gamero.

—Estamos en Gamero. Podemos hacer un cuarto para Casale, pero estamos en el de Gamero— aseguró el periodista.

—No, pero a mí me gusta intervenir con las cosas que no me parecen y no me gustan. O si no, ¿qué hacemos? […]. Usted lo dijo y lo asume. Yo me puedo tomar 30 segundos para decir algo que no me parece y que me pareció irrespetuoso, muy irrespetuoso— concluyó Fabián Vargas, quien efectivamente después comentó sus apreciaciones sobre el entrenador samario.

Acá, lo que dijo Vargas de Gamero:

Gamero y sus puntos débiles en torneos internacionales Millonarios sufrió una gran derrota en Chile "Gamero no armó equipo para competir en Copa Libertadores" @FabianVargas6 #ESPNF360COLOMBIA.

