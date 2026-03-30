En medio del gran escándalo ‘Me too’ que se ha desatado en los medios de comunicación, el Ministerio de Igualdad anunció la reglamentación del Fondo ‘No es hora de callar’, una iniciativa que está liderada por la periodista y activista por los derechos de la mujer Jineth Bedoya.

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El fondo se da como respuesta a la sentencia Bedoya Lima, de la Corte Internacional de Derechos Humanos y se consolida como la primera herramienta de política pública orientada a prevenir la violencia de género y fortalecer la protección de mujeres periodistas y comunicadoras en el hemisferio.

“Estamos dignificando el trabajo de Jineth, gracias por enseñarnos a que no debemos callar nuestra lucha. Quiero reconocer primero como hombre que a veces callamos nuestras culpas. Esto dignifica la lucha periodística de las mujeres en estos momentos difíciles que vivimos. Desde el Ministerio de la Igualdad, como indígena, como defensor de la vida, como hijo de una mujer luchadora, dignifico ese trabajo”, señaló el ministro de Igualdad, Alfredo Acosta.

El lanzamiento oficial de esta medida se llevará a cabo el próximo 27 de abril en un evento con autoridades nacionales, organizaciones y periodistas de todo el país.

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¿Qué es el fondo ‘No es hora de callar’?

El fondo es una medida de reparación integral para financiar programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género que garanticen la no repetición, incluyendo el fortalecimiento de la protección a periodistas y la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas.

El presidente Gustavo Petro firmó la expedición del Decreto 0277 de 2026, que constituye un avance en el cumplimeitno de las obligaciones internacionales derivadas del caso Bedoya Lima y Otra vs. Colombia. En dicha disputa, la autoridad internacional responsabilizó al Estado colombiano por las violaciones a los derechos de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000.

La CIDH concluyó que, además, hubo falta de prevención, protección e investigación diligente de los hechos en un contexto de violencia estructural contra periodistas basada en género.

“Es un avance significativo y necesario para la reparación integral de quien ha sido víctima de violencia basada en género por el ejercicio periodístico y a través de su lucha ha abierto el camino para la defensa de los derechos de las mujeres comunicadoras de nuestro país que se encuentran en contexto de enorme vulnerabilidad. […] Es un logro para el viceministerio acompañar este proceso porque sabemos que es de enorme sensibilidad en materia de violencias basadas en género, que es lo que las mujeres hoy en el país estamos reclamando. No bastan solo las legislaciones, necesitamos una institucionalidad comprometida“, señaló en una rueda de prensa Támara Ospina, viceministra de la Mujer.

¿Cuánto dinero habrá para atención a mujeres periodistas?

El fondo funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad y contará con recursos iniciales de 500.000 dólares anuales, lo que equivale a aproximadamente 1.840 millones de pesos colombianos al cambio de moneda actual, los cuales serán financiados a través del Presupuesto General de la Nación.

“Cometieron un crimen no solo contra mí, sino contra miles de mujeres y han intimidado en todos estos años a mujeres periodistas. Cuando demandé al Estado colombiano y mis abogadas me dijeron que debíamos redactar unas medidas de reparación siempre he tenido en mi cabeza que no me interesaba ninguna retribución económica porque eso no quita el dolor. Un cheque no es capaz de reparar lo que queda roto de por vida. Lo que me sigo soñando y hoy le entrego al país es una herramienta que proteja a todas las mujeres que comunican, más aún en este momento que estamos atravesando”, señaló la periodista y activista Jineth Bedoya a los medios de comunicación.

¿Qué hace el Fondo ‘No es hora de callar’?

El dinero asignado a esta cuenta tendrá el objetivo de financiar:

Desarrollo de programas de prevención para sensibilizar y educar sobre la violencia de género contra periodistas y comunicadoras.

Implementación de medidas de protección que garanticen seguridad física y psicológica.

Provisión de asistencia integral con apoyo legal, psicológico y social para las víctimas.

Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Fomento a proyectos de investigación que hayan sido afectados por acciones violentas contra mujeres comunicadoras, derivadas de violencia basada en género.

Impulso de procesos de formación y fortalecimiento de seguridad gitial, autoprotección, cobertura en contextos de conflicto, así como en liderazgo y participación de las mujeres en los medios de comunicación.

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