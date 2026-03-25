Lo sucedido en medios de comunicación ha reactivado con fuerza el debate sobre el acoso sexual en el periodismo colombiano, poniendo ahora el foco sobre la televisión pública. La senadora Jennifer Pedraza lanzó un contundente cuestionamiento al exsenador Gustavo Bolívar, pidiendo que se aplique el “mismo rasero” con el actual gerente de RTVC, Hollman Morris.

Sigue a PULZO en Discover

“Gustavo, es importante que aplique este mismo rasero para el director de RTVC Hollman Morris. De lo contrario, da la sensación de una instrumentalización de la causa de las mujeres a conveniencia”, señaló Pedraza a través de su cuenta de X. La congresista instó al Gobierno Nacional a usar su voz para pedir la renuncia de Morris, subrayando que el respaldo institucional al funcionario envía un mensaje contradictorio frente a la protección de las mujeres.

La presión no solo es política, sino también gremial. Un grupo de 50 mujeres destacadas del periodismo, la literatura y el derecho, entre las que figuran María Jimena Duzán, María Elvira Samper y Jineth Bedoya, publicaron una carta abierta titulada: “Las acciones que Hollman Morris ha adelantado sistemáticamente para silenciar a las mujeres que lo denuncian”.

El documento expone una supuesta estrategia de intimidación por parte del gerente de los medios públicos. Las firmantes denuncian que Morris ha utilizado símbolos institucionales y la presencia de funcionarios de RTVC en audiencias judiciales para presionar a denunciantes como Lina Castillo, exmilitante de Colombia Humana, quien en 2019 acusó a Morris de conductas inapropiadas y tocamientos no consentidos mientras este era concejal.

La carta critica duramente que la Fiscalía avance en procesos de injuria y calumnia contra las víctimas, mientras las investigaciones contra el presunto agresor parecen estancadas. “Es inaceptable que la Fiscalía persiga a las mujeres que se atreven a denunciar y no investigue a quienes son señalados como agresores”, sostiene el comunicado compartido masivamente en redes sociales.

Asimismo, Pedraza celebró un reciente cambio de fiscal en el caso, calificándolo como un avance necesario para que la justicia tenga un enfoque de género real. No obstante, el colectivo de mujeres señala con preocupación lo que consideran un “apoyo incondicional” desde la Casa de Nariño hacia Morris, lo que, a su juicio, desincentiva las denuncias basadas en género en el sector público.

Con el antecedente de las salidas de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego del sector privado, la lupa ahora está puesta sobre la coherencia del Gobierno Nacional frente a sus propios funcionarios señalados por conductas similares.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.