El proceso contra Lina Marcela Castillo, la mujer que denunció a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral, tomó un rumbo distinto luego de una decisión clave de la Fiscalía.

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La fiscal general Luz Adriana Camargo intervino directamente el caso y ordenó cambiar al fiscal que llevaba el juicio por injuria y calumnia contra Castillo, un movimiento que se dio en medio del ruido que causó el expediente en el país.

Fiscalía ordena enfoque de género en proceso contra Lina Marcela Castillo

El ajuste no es menor: ahora el caso pasará a un despacho delegado ante la Corte Suprema y deberá analizarse con enfoque de género, lo que abre la puerta a revisar cómo se ha manejado la denuncia inicial de la mujer.

Castillo había señalado públicamente en 2019: “Además de las típicas frases por ir en falda (…) me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas”, declaraciones que desataron el choque judicial que hoy sigue vigente.

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Del otro lado, Morris respondió con una denuncia por injuria y calumnia, asegurando que se afectó su buen nombre, lo que terminó llevando a Castillo a juicio, un giro que ha sido cuestionado por distintos sectores.

Incluso, la defensa de la mujer ha pedido cerrar el caso, argumentando que hubo retractación y otros hechos alrededor del episodio, mientras crecen las voces que piden revisar el proceso con otra mirada.

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En esa línea, la fiscal Camargo dejó claro que este tipo de situaciones deben analizarse con cuidado. “La jurisprudencia también ha señalado que, en caso de que el agresor denuncia a la víctima por injuria o calumnia, es deber de la Fiscalía evaluar dicha conducta con enfoque de género…”, dijo.

Con este cambio, el caso entra en una nueva fase que podría redefinir su desenlace y la manera en que se han abordado las denuncias desde el inicio.

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