El más reciente comunicado de la Fiscalía General de la Nación, con fecha del 24 de marzo de 2026, responde a las denuncias recientes de acoso sexual en diversos medios de comunicación.

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La entidad anunció la habilitación del correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir casos con enfoque de género, garantizando protección a las víctimas y evitando su revictimización. Además, abrió una investigación por denuncias contra dos periodistas de Caracol TV señalados de presunto acoso sexual.

En paralelo, la Fiscalía decidió modificar la asignación de un proceso penal por injuria y calumnia contra Lina Marcela Castillo, relacionado con denuncias que ella hizo en 2019 por presunto acoso laboral y sexual.

Este caso surgió tras acusaciones contra el gerente de RTVC, Hollman Morris, quien posteriormente denunció a Castillo.

Mediante la Resolución 0-0061 del 23 de marzo de 2026, la Fiscal General ordenó trasladar el caso a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debido a la necesidad de aplicar un enfoque de género y garantizar una investigación más rigurosa que incluso podría devolvérsele al gerente de RTVC.

La Fiscalía argumenta que inicialmente no se abordaron adecuadamente las denuncias de acoso, priorizando solo el proceso por injuria.

La decisión busca asegurar una respuesta institucional coherente, proteger los derechos de las víctimas y evitar efectos que silencien denuncias. También se enfatiza la importancia de investigar integralmente los hechos y considerar contextos de poder y violencia de género.

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