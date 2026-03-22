En medio del creciente debate sobre denuncias de acoso en los medios de comunicación colombianos, un grupo de 50 mujeres destacadas del periodismo, la literatura y el derecho publicó este domingo 22 de marzo una carta abierta que pone el foco en las acciones atribuidas al director de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Hollman Morris.

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El documento, titulado exactamente “Las acciones que Holman Morris, director de RTVC, ha adelantado sistemáticamente para silenciar a las mujeres que lo denuncian”, fue difundido principalmente a través de redes sociales, impulsado por figuras como la periodista María Jimena Duzán, quien lo compartió en X (antes Twitter).

Acá, el texto en cuestión:

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En este comunicado que firmamos periodistas, escritoras y abogadas, contamos todas las acciones que Holman Morris, director de RTVC ha adelantado sistemáticamente para silenciar a las mujeres que lo denuncian. #NoAlPactoDeSilencio pic.twitter.com/aoBCeWiRXE — María Jimena Duzán (@MJDuzan) March 22, 2026

Entre las firmantes se encuentran nombres de amplio reconocimiento nacional, como Jineth Bedoya Lima, Catalina Ruiz-Navarro, Ana Cristina Restrepo Jiménez, María Elvira Samper, Juana Afanador, Paola Gómez, Patricia Galindo, Patricia Nieto, Sara Tufano, Carol Ann Figueroa, Catalina Oquendo y Diana Salinas Plaza, entre otras.

El documento apunta directamente al comportamiento de Morris frente a casos que, según las firmantes, ilustran una estrategia de intimidación. Además, no solo hace referencia al caso específico que ha puesto este asunto en la agenda pública, sino que también plantea un cuestionamiento más profundo sobre el uso de instituciones estatales y figuras públicas para desincentivar denuncias basadas en género.

El caso de Lina Castillo: corazón de la denuncia

El núcleo del documento está en la denuncia de Lina Castillo, exmilitante de Colombia Humana, quien en 2019 hizo públicas acusaciones contra Morris por presunto acoso cuando este era concejal de Bogotá.

Castillo describe en su testimonio —incluido en la carta— comentarios y conductas que calificó de inapropiados en diferentes contextos laborales. El comunicado cita textualmente parte de su relato:

“Además de las típicas frases por ir en falda… un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas”, se lee en la cata.

Ese testimonio ha sido central en el debate público, no solo por el contenido específico sino por las consecuencias legales y sociales que enfrentó Castillo tras hacer su denuncia pública.

Pero una de las grandes críticas que plantean las firmantes es la forma en que, a su juicio, se ha gestionado judicialmente el caso de Castillo. Luego de hacer su denuncia pública, Morris interpuso una demanda penal por injuria y calumnia, que actualmente cursa en la Fiscalía General de la Nación.

Las firmantes consideran sorprendente que la investigación avance en contra de quien denuncia y no se investigue de manera exhaustiva a quien es señalado. El comunicado sostiene lo siguiente: “Es inaceptable que la Fiscalía persiga a las mujeres que se atreven a denunciar y no investigue a quienes son señalados como agresores”.

Otro de los temas controvertidos que la carta menciona es la supuesta utilización de símbolos institucionales y la presencia de funcionarios de RTVC en audiencias judiciales como una forma de presión contra la denunciante.

Según el comunicado, Morris ha asistido a audiencias “empleando el logo del sistema de medios públicos y en compañía de funcionarios de esa entidad pública para intimidar a Lina Castillo”.

Además, las firmantes señalan lo que consideran un respaldo político desde el más alto nivel del Gobierno, al afirmar que existe un “apoyo incondicional que desde la Casa de Nariño… se ofrece al gerente Morris”.

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