El país sigue conmocionado y dolido por el asesinato del periodista colombiano Mateo Pérez, quien había desaparecido hace unos días luego de que viajó a Briceño, Antioquia, con el objetivo de mostrar cómo era la realidad de la población allí en medio de un control tan fuerte de grupos al margen de la ley.

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(Ver también: “Apareció el cuerpo”: así se enteró la familia del periodista Mateo Pérez que lo hallaron muerto)

Sin embargo, apenas llegó a este territorio se perdió la comunicación, por lo que sus familiares y amigos comenzaron a temer lo peor. Horas después de su desaparición, vecinos de la zona identificaron su billetera, moto y llaves botadas en una zona, para tiempo posterior confirmar el asesinato.

Fue hasta hace unas horas que las autoridades competentes pudieron entrar hasta esta zona, fuertemente controlada por estructuras armadas ilegales, para recuperar el cuerpo del periodista y así entregárselo a sus familiares para poder despedirlo con dignidad.

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Recompensa por el asesinato de Mateo Pérez

Este terrible crimen habría sido ejecutado por alias ‘Victor Chala’, presunto perteneciente a una disidencia de las Farc, para silenciar las historias del joven e incluso enviar un mensaje de que nadie puede entrar a esa zona.

Por eso mismo, este personaje ahora es uno de los objetivos más importantes de la fuerza pública colombiana, al punto de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se aumentó la recompensa con la idea de tener información que dé con la captura del sujeto.

“Ofrecemos hasta 500 millones de pesos por información que nos permita capturar a alias ‘Chala’ y llevarlo ante la justicia”, dijo el ministro.

Y agregó: “Hemos avanzado grandemente en operaciones en esta región y, a pesar del dolor y la adversidad que nos embarga por este vil asesinato, no nos doblegamos como país”.

#POLÍTICA Ante el asesinato del periodista Mateo Pérez, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez confirmó que Jhon Edison Chalá, se convierte en objetivo para las autoridades. Confirmó una recompensa de hasta $500 millones para quien entregue información que permita la… pic.twitter.com/fY0OxFc90F — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 9, 2026

(Ver también: Asesinaron a periodista que estaba desaparecido en Antioquia; comunicador cubría conflicto)

De esta manera, familiares, amigos y todo el país esperan que las operaciones de inteligencia sean efectivas para dar con la captura de ‘Chala’, quien silenció la voz de un joven periodista que estaba enfocado en mostrar la realidad de lo que sufren miles de personas en el país, quienes ya ven a los grupos al margen de la ley casi que en el patio de su casa todos los días.

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