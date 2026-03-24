El panorama mediático en Colombia se sacudió este fin de semana tras revelarse una serie de graves denuncias por presunto acoso sexual que involucran presuntamente a presentadores y periodistas de amplia trayectoria en Caracol Televisión. Ante la magnitud de los testimonios, que han inundado las redes sociales y escalado a instancias judiciales, Néstor Morales, director de Mañanas Blu, emitió un pronunciamiento.

Sigue a PULZO en Discover

Morales inició su intervención confirmando que la Fiscalía General de la Nación ya inició las indagaciones preliminares para verificar la veracidad de los señalamientos. “Me parece que está muy bien que la Fiscalía investigue. Debo decirlo con el corazón partido porque hay personas por quienes tengo afecto, pero lo que hay que hacer es investigar y que caiga quien tenga que caer“, sentenció el periodista, subrayando que la prioridad absoluta del medio es el bienestar y la voz de las víctimas.

Con visible afectación, el director de Blu Radio reconoció que el proceso será doloroso debido a la cercanía personal con algunos de los implicados. “Tengo un inmenso dolor porque acá hay involucradas familias, pero lo más importante son las víctimas de acoso sexual”, afirmó. Morales destacó que Caracol Televisión, como empresa matriz, ha actuado de manera correcta al acoger a las denunciantes y activar los protocolos internos correspondientes para garantizar un entorno seguro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.