El panorama mediático en Colombia se sacudió este fin de semana tras revelarse una serie de graves denuncias por presunto acoso sexual que involucran presuntamente a presentadores y periodistas de amplia trayectoria en Caracol Televisión. Ante la magnitud de los testimonios, que han inundado las redes sociales y escalado a instancias judiciales, Néstor Morales, director de Mañanas Blu, emitió un pronunciamiento.
Morales inició su intervención confirmando que la Fiscalía General de la Nación ya inició las indagaciones preliminares para verificar la veracidad de los señalamientos. “Me parece que está muy bien que la Fiscalía investigue. Debo decirlo con el corazón partido porque hay personas por quienes tengo afecto, pero lo que hay que hacer es investigar y que caiga quien tenga que caer“, sentenció el periodista, subrayando que la prioridad absoluta del medio es el bienestar y la voz de las víctimas.
Con visible afectación, el director de Blu Radio reconoció que el proceso será doloroso debido a la cercanía personal con algunos de los implicados. “Tengo un inmenso dolor porque acá hay involucradas familias, pero lo más importante son las víctimas de acoso sexual”, afirmó. Morales destacó que Caracol Televisión, como empresa matriz, ha actuado de manera correcta al acoger a las denunciantes y activar los protocolos internos correspondientes para garantizar un entorno seguro.
Respecto a la veracidad de las acusaciones, Morales señaló que, aunque han surgido numerosos testimonios en plataformas digitales, es imperativo permitir que el ente acusador haga su trabajo sin precipitaciones. “Sé que han surgido muchos testimonios en redes sociales; hay muchos que tienen sentido y otros me parecen que serán objeto de una investigación”, explicó, haciendo énfasis en que el sistema debe privilegiar la protección de quienes valientemente han decidido romper el silencio.
Finalmente, el comunicador advirtió que este escándalo, que toca las fibras más sensibles de uno de los medios más importantes del país, es apenas el comienzo de un proceso judicial que se anticipa largo y complejo. “Por más doloroso que sea, por más cercanos que sean, debe caer todo el peso de la ley. Por supuesto, será un episodio muy doloroso que está lejos de terminar”, concluyó Morales.
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