En la madrugada de este sábado 9 de mayo se conocieron los detalles de las jornadas de velación del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, fallecido en Bogotá a los 64 años luego de enfrentar complicaciones de salud.

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Según informó su familia, las honras fúnebres se llevarán a cabo en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, sitio histórico ubicado en el centro de la capital colombiana.

La primera jornada de despedida se desarrollará este sábado 9 de mayo entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche. Posteriormente, el domingo 10 de mayo, el espacio volverá a abrir sus puertas desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde para recibir a familiares, dirigentes políticos, amigos y ciudadanos.

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Desde diferentes sectores políticos comenzaron a anunciar actos de acompañamiento y homenajes para despedir al exvicepresidente, quien durante décadas ocupó cargos como senador, ministro y vicepresidente de la República.

La muerte de Vargas Lleras provocó múltiples reacciones en Colombia, donde líderes de distintas corrientes resaltaron su influencia en la política nacional y su papel en proyectos de infraestructura y vivienda.

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