Mientras Colombia recuerda el legado político de Germán Vargas Lleras luego de su muerte este viernes 8 de mayo de 2026; y también se conocen aspectos de su vida personal y familiar poco conocidos. Durante años manejó con bajo perfil y hermetismo sobre el tema, pese a su constante presencia en la escena pública nacional.

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Aunque Vargas Lleras proyectaba una imagen fuerte y rígida en la política nacional, quienes conocían su entorno cercano aseguraban que en la vida familiar mostraba una faceta mucho más tranquila y cercana, especialmente junto a sus parejas y su hija.

En los últimos meses, mientras enfrentaba complicaciones de salud derivadas de un tumor cerebral y tratamientos contra el cáncer, se encontraba soltero, ya que se separó de Luz María Zapata en 2024, luego de trece años de matrimonio y 25 años juntos, según informó La Kalle; sin embargo, ella habría estado pendiente del expresidente.

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Uno de los vínculos más importantes del exvicepresidente fue con María Beatriz Umaña Sierra, su primer amor y con quien sostuvo una larga relación y tuvo a su única hija, Clemencia Vargas.

Aunque ambos mantuvieron un perfil reservado, personas cercanas al dirigente señalaron que compartieron varios años juntos durante una etapa clave de su carrera política.

Años después, Vargas Lleras consolidó una nueva etapa sentimental junto a Luz María Zapata, reconocida politóloga y exdirectora ejecutiva de Asocapitales, con quien se casó el 13 de agosto de 2010 en una ceremonia en Coral Gables, Florida.

Zapata también construyó una destacada trayectoria en el sector público y administrativo del país. Su trabajo al frente de Asocapitales la convirtió en una figura reconocida dentro de los debates sobre desarrollo urbano y administración de ciudades capitales en Colombia.

La historia sentimental de Germán Vargas Lleras volvió a despertar interés entre los colombianos luego de conocerse su fallecimiento este 8 de mayo de 2026, fecha que marcó el cierre de una de las trayectorias políticas más influyentes y polémicas del país.

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