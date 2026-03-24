A diferencia de la primera reacción de Jorge Alfredo Vargas sobre su salida de Caracol Televisión, Ricardo Orrego respondió a la medida y anuncio por medio de un comunicado en el que tomó la palabra su apoderada, la abogada Julieth Natali Fiallo Gualdrón.

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El mensaje salió al paso en “atención a las informaciones que han circulado en los últimos días en medios de comunicación y redes sociales” por lo que dividió su reacción en cuatro puntos dirigidos a la opinión pública.

“La terminación del vínculo laboral entre mi representado y Caracol Televisión obedeció a una decisión unilateral del empleador adoptada en el marco de sus facultades contractuales. Dicha decisión no es el resultado de una investigación disciplinaria concluida ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública”, indicó en primera instancia.

En el segundo, quedó sobre la mesa el interés de responder ante las autoridades pertinentes en medio de los señalamientos que han surgido con el nombre de Orrego como involucrado.

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“Mi representado manifiesta su plena disposición a atender de manera oportuna diligente y colaborativa a todas las actuaciones administrativas disciplinarias o judiciales que sean adelantadas por las autoridades competentes, en relación con los hechos que se investigan en el marco del respeto y restricto a sus garantías constitucionales fundamentales los puntos la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en los artículos 29 y 33 de la Constitución política de Colombia”, indicó.

En esa misma línea, luego del anuncio de Caracol Televisión sobre la salida del periodista, se hizo referencia a la manera en la que avanza el proceso legal eb este caso.

“A la fecha, no existe decisión en firme sentencia ni pronunciamiento de autoridad competente que establezca responsabilidad alguna a cargo de mi representado. En consecuencia, cualquier afirmación o conclusión anticipada que afecte su dignidad honra o buen nombre carece de fundamento jurídico y podría comprometer derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento constitucional colombiano y los estándares internacionales de derechos humanos”, señaló.

En el último fragmento, se hizo un llamado al respecto de la manera en la que el reconocido periodista deportivo que hizo parte durante 25 años de Caracol responderá al tema en cuestión.

“Por respeto a la integridad de todas las personas involucradas y a sus familias, mi representado se abstendrá de realizar declaraciones públicas adicionales toda comunicación oficial se canalizará exclusivamente a través de ese representante legal”, finalizó el documento.

La abogada encargada de este comunicado que fue publicado desde la cuenta personal de Ricardo Orrego en Instagram, en lo que se convirtió en su primera reacción es parte de Rojas Fiallo Consultores y Abogados.

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