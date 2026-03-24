Sigue la polémica para Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, luego de que Caracol Televisión anunciara que terminaba el contrato de ambos periodistas, en medio de un escándalo por presunto acoso dentro de la empresa que los salpica.

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La novedad la dio a conocer el canal este martes 24 de marzo y, momentos después del anuncio, Vargas rompió el silencio sobre el lío que lo ha dejado afuera de Caracol después de más de 20 años. El presentador confirmó lo que dijo el medio de comunicación en su publicación, que terminaron su vínculo por mutuo acuerdo, lo cual el periodista bogotano calificó como “entendible”.

El saliente presentador de Noticias Caracol y panelista en Blu Radio aseguró que la situación que atraviesa la va a tomar con calma, agregando que siempre se mantuvo respetuoso y con buen comportamiento. También dejó un mensaje para su esposa e hijos, y a sus amigos. “Les debo en gran medida la fortaleza para afrontar esta situación”, añadió.

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A su vez, Vargas dijo que ejerció su profesión en Caracol con rigor e independencia y, pese a cometer errores, con convicción de hacer lo correcto. A su vez, dijo que su actuar nunca tuvo malas intenciones.

“Quienes han trabajado conmigo conocen mi carácter, mi forma de ser, cercana y familiar… Con la fe puesta en Dios y en la Virgen, continúo este camino con esperanza y gratitud”, sentenció.

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