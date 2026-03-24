En medio del dolor que ha dejado el accidente del avión Lockheed C-130 Hércules en una zona rural de Puerto Leguízamo, familiares de una de las víctimas compartieron recuerdos y detalles sobre su vida, reflejando la dimensión humana de esta tragedia.

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Entre ellos se encuentra Andrés Navarro, un joven de 23 años que perdió la vida en el siniestro y que, según sus allegados, tenía grandes sueños dentro de las Fuerzas Militares.

En diálogo con Noticias Caracol, su prima, Yorjadi Méndez, lo describió como una persona alegre, cercana a su familia y con múltiples aspiraciones. Según relató, Andrés se caracterizaba por su constante disposición para ayudar y por el cariño que demostraba hacia sus seres queridos.

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“Siempre estaba pendiente de todos, era alguien en quien podíamos confiar en cualquier momento”, recordó conmovida.

Uno de los momentos más difíciles para su familia ha sido recordar la última conversación que tuvieron con él. Entre lágrimas, Méndez relató que el joven se comunicó con ella poco antes del accidente, preocupado por su bienestar tras ver una publicación en redes sociales.

“Lo último que hablé con él fue que me preguntó cómo estaba, por un estado que publiqué. Me dijo: ‘¿Cómo estás, mi hermosa princesa? Te amo mucho’. Yo le respondí que también lo amaba mucho y que se cuidara, que lo estábamos esperando. Él dijo que también nos amaba mucho y que cuidara a mami y a nana”.

Yorjadi Méndez, prima del soldado Janer Navarro, una de las víctimas del accidente aéreo de la FAC, contó a Noticias Caracol cómo fueron sus últimas conversaciones. “Siempre decía que quería los retos que el Ejército le propusiera”, destacó. 👉 https://t.co/JkEFOMVkYo pic.twitter.com/YGIgqiOhrM — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 24, 2026

Además de su lado humano, Andrés también tenía claras metas profesionales. Su prima destacó que uno de sus mayores anhelos era crecer dentro del Ejército, alcanzar altos rangos y superar cada uno de los retos que le fueran asignados. Su compromiso con la institución y su deseo de progresar eran, según su familia, una muestra de su disciplina y determinación.

Mientras tanto, sus seres queridos enfrentan no solo el duelo, sino también la incertidumbre propia de este tipo de tragedias. Méndez hizo un llamado a las autoridades para agilizar los procesos de entrega de los cuerpos, con el fin de poder darle una despedida digna y cerrar este doloroso capítulo.

El accidente, que ha provocado conmoción a nivel nacional, dejó un saldo devastador. De acuerdo con informe preliminar, el número de víctimas fatales ascendió a 70 personas, cuyos cuerpos se encuentran en la morgue municipal. Esta cifra refleja la magnitud del siniestro y el impacto que ha tenido en múltiples familias colombianas.

Por su parte, el Hospital Militar Central informó sobre la atención brindada a los sobrevivientes. Según el reporte oficial, 24 personas fueron ingresadas al centro médico, entre ellas un rescatista. De estos pacientes, la mayoría permanece hospitalizada, mientras que algunos se encuentran en observación y uno en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Este trágico suceso no solo deja cifras alarmantes, sino también historias de vida como la de Andrés Navarro, que evidencian los sueños, afectos y proyectos que se truncaron. Su recuerdo permanece en la memoria de quienes lo conocieron, como un joven lleno de esperanza, compromiso y amor por su familia.

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