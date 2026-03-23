Este lunes 23 de marzo, se registró un grave accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló poco después de despegar.

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La aeronave, que formaba parte de un operativo de apoyo de las Fuerzas Militares, cayó al suelo en circunstancias aún desconocidas.

Las autoridades locales y militares han comenzado a recopilar información preliminar sobre el accidente, aunque las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas. De acuerdo con los primeros reportes, la caída ocurrió a primera hora de la mañana, y las operaciones de rescate y atención de emergencia fueron rápidamente desplegadas.

#Atención | Un avión de transporte y reconocimiento tipo Hércules, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, habría caído en una zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, al sur del país. Hasta el momento no hay información oficial… pic.twitter.com/bczLdj9p4Z — LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) March 23, 2026

La Armada Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia están monitoreando de cerca la situación y han coordinado esfuerzos con los organismos de socorro de la región.

En información extraoficial, se conoció que habría más de 100 personas a bordo, según reveló Blu radio. D e acuerdo con las autoridades, al menos 20 militares ya fueron rescatados.

#Atención 110 soldados iban a bordo de un avión Hércules que se accidentó en el departamento de Putumayo. De acuerdo con las autoridades, al menos 20 militares ya fueron rescatados. #VocesySonidos pic.twitter.com/m560hzQdWv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026

Las autoridades han pedido a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales mientras avanzan las investigaciones.

La situación ha causado preocupación en la región, ya que se trata de un accidente que involucra a uno de los aviones de mayor envergadura de las Fuerzas Militares de Colombia.

Este incidente ha dejado a las autoridades locales en alerta y se espera que en las próximas horas se logre esclarecer el número de víctimas y los detalles completos de lo sucedido. Mientras tanto, las fuerzas de socorro y los militares continúan trabajando en la zona para asegurar la pronta recuperación de la situación y esclarecer lo ocurrido.

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