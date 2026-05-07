El CTI de la Fiscalía General de la Nación capturó este jueves 7 de mayo al alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la expedición de una licencia de construcción en el municipio, caso en el que unos audios serían pieza central del expediente.

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De acuerdo con la investigación, las grabaciones y otras evidencias recopiladas por las autoridades contendrían conversaciones en las que se hablaría de presuntos cobros indebidos relacionados con el trámite urbanístico, así como de acuerdos y solicitudes que habrían derivado en la apertura del proceso judicial.

Según fuentes del caso, los audios habrían sido obtenidos en medio de las pesquisas y mostrarían diálogos entre el mandatario y particulares interesados en el proyecto de construcción. En ellos se haría referencia a porcentajes asociados al valor del trámite y a posibles beneficios indebidos, lo que habría encendido las alarmas de los investigadores.

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¿Qué se escucha en los audios del alcalde de Villa de Leyva?

El mandatario fue capturado por unidades del CTI de la Fiscalía y posteriormente trasladado para su judicialización. La entidad le imputaría cargos por presunta concusión y prevaricato por acción, al considerar que habría abusado de su cargo para obtener beneficios indebidos.

De acuerdo con El Tiempo, en una comunicación que tuvo lugar el pasado 4 de marzo —cuatro días antes de las elecciones al Congreso—, el mandatario habría llamado por WhatsApp al inversionista para manifestarle que el proyecto cumplía con los requisitos, pero que para avanzar en el trámite era necesario realizar un pago equivalente al 20 % del valor total de la licencia.

“Mira, yo no he hablado con el abogado ni le he dado instrucciones a Juan Camilo. Yo quería hacerlo directamente contigo. Qué pena hablarlo con plena confianza. Son dos inspectores, control urbano, planeación y CorpoBoyacá, se le escucha decir a Gamboa, según el citado medio.

Ese dinero, según la investigación, sería distribuido entre varios funcionarios, incluidos inspectores y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CorpoBoyacá).

“Lo que nosotros planteamos, doc, es que manejáramos un 20 por ciento del total de la licencia para poderla sacar adelante”, agregó el señalado, de acuerdo a las grabaciones reveladas por el Rotativo.

El caso continúa en etapa judicial mientras se analizan las pruebas, incluidos los audios que, según la Fiscalía, serían determinantes para esclarecer si hubo o no irregularidades en la gestión de licencias dentro de la administración municipal.

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