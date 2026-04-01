Mientras los organismos de socorro aún atienden la tragedia en el peaje de Zipaquirá, una nueva emergencia se registró en Boyacá, específicamente en la vía que comunica a Tunja con Villa de Leyva, donde un bus de transporte público sufrió un volcamiento lateral.

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El siniestro ocurrió hacia las 6:45 a. m. en el sector conocido como Florencia, puntualmente en la curva ‘El Cangrejo’, cerca de la entrada al sector El Porvenir. El vehículo, que cubría una ruta regional, terminó volcado a un costado de la berma, lo que generó el pánico entre los pasajeros y conductores que transitaban por esta concurrida vía turística.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Tunja, en el lugar se realizó la valoración médica de 13 personas que viajaban en el automotor. Tras la revisión inicial, los paramédicos determinaron que 11 de los pasajeros requerían traslado urgente a centros asistenciales debido a la gravedad de sus lesiones.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja remitió a cinco pacientes.

Unidades de la Cruz Roja y una ambulancia de la ESE Santiago de Tunja se encargaron del traslado de los otros seis heridos.

Un grupo Scout que se encontraba cerca del lugar apoyó las labores de primera respuesta y estabilización de los afectados.

A esta hora, las autoridades de tránsito permanecen en la zona realizando las labores de valoración y control del tráfico, el cual presenta paso restringido a un solo carril mientras se coordina el retiro del bus con grúas de plataforma.

Aunque las causas exactas del volcamiento son materia de investigación, la curva de ‘El Cangrejo’ es reconocida por los transportadores de la zona como un punto crítico de accidentalidad, especialmente cuando el asfalto presenta condiciones de humedad. Se recomienda a los viajeros que se dirigen hacia Villa de Leyva por la temporada de Semana Santa extremar las precauciones y respetar los límites de velocidad.