El lamentable siniestro ocurrió hacia las 5:30 a. m. e involucró un tractocamión, seis vehículos particulares y una motocicleta.

Sigue a PULZO en Discover

Videos difundidos en las últimas horas muestran el estado de la mula que causó el fatal choque. La misma quedó totalmente destruida, incendiada y volcada a un lado de la vía.

Así quedó la mula:

Según los primeros reportes, varios automotores se encontraban detenidos en la fila para pagar el peaje cuando fueron impactados, lo que provocó una fuerte explosión y un incendio que afectó a varios de los vehículos.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó un balance preliminar de dos personas fallecidas y 17 heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos en Zipaquirá, Cajicá y la Clínica de la Sabana.

Inicialmente se habló de 19 lesionados, pero la cifra fue ajustada posteriormente por las autoridades.

De acuerdo con la hipótesis inicial, el accidente habría sido causado por la pérdida de frenos del tractocamión que transportaba leche, el cual no logró detenerse al llegar al peaje y embistió a los vehículos detenidos.

El impacto arrastró varios automotores y desencadenó el incendio que sembró pánico entre los testigos.

Las autoridades indicaron que esta causa aún está en verificación mediante peritajes técnicos, que evaluarán factores como el estado mecánico del vehículo y una posible alta velocidad. Mientras tanto, la vía permanece bloqueada en ese punto.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables