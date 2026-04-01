Momentos de angustia se vivieron en la tarde de este martes 31 de marzo en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté. Una fuerte explosión registrada en el peaje de Casablanca desató una escena de caos absoluto entre conductores, pasajeros y trabajadores de la concesión, quienes presenciaron cómo el fuego consumía varios vehículos en cuestión de segundos.

Sigue a PULZO en Discover

El siniestro, que se reportó en plena zona de pesaje y cobro, involucró a una tractomula y, según información preliminar, dejó al menos siete vehículos afectados. Varios de estos automotores fueron devorados por las llamas, incluyendo el vehículo de carga pesada que quedó a un costado de la carretera convertido en una bola de fuego.

Testigos que se encontraban en la fila del peaje relataron que el accidente ocurrió de forma repentina, obligando a detener el tráfico de inmediato. El estallido inicial generó una onda de pánico que hizo que muchas personas abandonaran sus vehículos para ponerse a salvo en los potreros cercanos.

Sin embargo, en medio de la emergencia, la solidaridad de los conductores y ciudadanos presentes permitió reaccionar rápidamente para evacuar a las personas que habían quedado atrapadas en los vehículos impactados. Gracias a esta intervención civil, se evitó que el número de víctimas por quemaduras fuera mayor mientras llegaban los equipos de socorro.

Lee También

Una mañana de pánico se vive en las carreteras de Cundinamarca. Una emergencia se registró en el peaje de Casablanca, ubicado en la vía que comunica a Zipaquirá con Ubaté, luego de que una tractomula, aparentemente sin frenos, causara un choque múltiple que terminó en una fuerte… pic.twitter.com/leS97qDnZn — Pulzo (@pulzo) April 1, 2026

#AMPLIACIÓN | Este es el panorama en la vía Zipaquirá-Ubaté, en donde se registró una explosión hace minutos. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ErsMHnPOs6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 1, 2026

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Despliegue de emergencia y reporte de heridos

La respuesta de los organismos de socorro fue masiva debido a la magnitud de la explosión. Al lugar llegaron al menos 11 ambulancias para atender la contingencia y estabilizar a los lesionados en el sitio.

El balance inicial de esta tragedia arroja 19 personas heridas, quienes están siendo remitidas a centros asistenciales de los municipios de Zipaquirá y Ubaté. Hasta el momento, las autoridades médicas no han confirmado la gravedad de las lesiones de cada uno de los afectados, pero se mantiene un monitoreo constante en las salas de urgencias de la región.

Zona acordonada e investigaciones

A esta hora, las autoridades mantienen acordonada la zona del peaje Casablanca. El paso por esta importante arteria vial del norte de Cundinamarca continúa restringido, debido a que algunos vehículos siguen envueltos en llamas y existe el riesgo de nuevas explosiones por residuos de combustible en el asfalto.

Unidades de criminalística y expertos en tránsito adelantan las investigaciones pertinentes para determinar qué fue lo que ocurrió exactamente: si se trató de una falla mecánica en el sistema de frenos de la tractomula o si hubo otros factores que desencadenaron el choque múltiple y la posterior explosión.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables