La madrugada de este viernes 27 de marzo se tiñó de tragedia en el norte de Bogotá. Un violento accidente de tránsito en la intersección de la calle 94 con carrera 15 dejó como saldo una persona fallecida, tres heridos de gravedad y cuantiosos daños materiales en la infraestructura comercial del sector, afectando especialmente a un establecimiento de la cadena Ktronix.

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El siniestro vial ocurrió sobre las 3:36 a.m., cuando una camioneta blanca y un automóvil rojo colisionaron violentamente. Según versiones preliminares recolectadas por las autoridades en el sitio, el vehículo blanco habría omitido una señal semafórica en rojo, impactando al carro rojo y proyectándolo con una fuerza devastadora hacia el costado de la vía.

Fuera de control, el automóvil rojo terminó su recorrido estrellándose contra la fachada de un local de Ktronix y una ferretería aledaña. Los daños en el establecimiento comercial son severos, con vidrios destrozados y parte de la estructura comprometida. El impacto fue de tal magnitud que los organismos de emergencia tuvieron que hacer maniobras complejas para rescatar a los ocupantes de los vehículos.

Lamentablemente, en el lugar de los hechos se confirmó la muerte de una persona, cuya identidad aún está bajo verificación por parte de las unidades de criminalística. Los tres lesionados fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos, donde su pronóstico permanece reservado.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá activó cierres viales durante más de tres horas, lo que produjo un monumental trancón en el sentido sur-norte del corredor de la carrera 15. Solo hasta las 6:06 a.m., tras finalizar las labores de inspección técnica al cadáver y el retiro de los vehículos siniestrados, se habilitó el paso vehicular.

Las autoridades recomiendan a los conductores que transitan por la zona manejar con precaución, ya que aún hay escombros y personal de limpieza trabajando en la zona del local afectado. La hipótesis principal apunta a la imprudencia vial por el semáforo en rojo, pero las cámaras de seguridad del sector de la calle 94 serán claves para determinar las responsabilidades penales de este fatídico accidente que despierta a la capital con una nueva tragedia vial.

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