Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes 27 de marzo dejó una persona muerta y varios heridos en el norte de Bogotá. El siniestro se presentó en la intersección de la calle 94 con carrera 15, donde dos vehículos particulares colisionaron en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

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Estas son las imágenes compartidas por Caracol Radio:

Según los primeros reportes entregados por organismos de emergencia y autoridades de movilidad, uno de los automotores perdió el control tras el impacto y terminó estrellándose contra un local de Ktronix, generando daños materiales y una escena de alta complejidad para los equipos de atención.

La víctima fatal fue una mujer que se movilizaba en el vehículo que terminó impactando el establecimiento comercial. La persona falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad del choque, mientras que al menos tres personas más resultaron heridas y fueron atendidas por personal médico que llegó al punto minutos después de la emergencia.

Unidades de criminalística realizaron el procedimiento de inspección técnica y levantamiento del cuerpo, lo que obligó al cierre total de la vía en ese tramo. La restricción vial ha generado afectaciones importantes en la movilidad del sector, uno de los corredores más transitados del norte de la ciudad.

Ante la situación, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas. Para quienes se desplazan hacia el occidente por la calle 94, se sugirió utilizar la carrera 13 o la calle 95. En tanto, quienes circulan hacia el norte por la carrera 15 pueden optar por la calle 85 o la carrera 7 para evitar congestiones.

Personal de tránsito permanece en la zona regulando el flujo vehicular y orientando a los ciudadanos mientras avanzan las investigaciones que permitirán establecer las causas exactas del accidente.

Este caso se suma a la preocupación por el aumento de siniestros viales registrados en Bogotá durante 2026, un fenómeno que mantiene en alerta a las autoridades distritales por el incremento de víctimas fatales en las vías de la capital.

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