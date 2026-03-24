El insólito hecho quedó grabado, por fortuna de la víctima y ahí se ven las placas del vehículo y cómo sucedió todo. A juzgar por las imágenes y por las declaraciones del ciclista, fue una acción premeditada por parte del conductor del carro, aunque este no ha respondido por sus hechos.

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El ciclista atropellado se llama Andrés Madrigal y su hermano, Miguel Madrigal, contó algunos detalles lo que él pudo conocer del hecho. “La persona lo arroyó, se dio a la fuga y luego hicieron un plan candado para poderlo capturar. Se había escabullido en el mismo barrio en el que vive, pero afortunadamente lo cogieron y lo llevaron al CAI”, dijo al respecto.

Miguel continuó explicando lo que sabe del caso: “[Al acusado] lo trajeron a la clínica Medicentro, donde estaba mi hermano, pero él sigue en libertad porque dijo que no quería que llevaran a tránsito para hacer el levantamiento”, contó.

Él también contó que la persona que arrolló al ciclista no es el mismo que aparece en los documentos oficiales, pues asegura que lo compró hace unos días. “La tarjeta de propiedad está a nombre de otra persona porque dice que compró el carro hace dos días. Él Soat está a nombre del otro señor. Vamos a iniciar un proceso penal, judicial y civil contra la persona que ocasionó este accidente”, reveló Miguel Madrigal en Noticias Caracol.

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Ahora, Andrés deberá someterse a varias cirugías para reconstruir sus extremidades inferiores, pues la decisión de ese conductor lo tendrá postrado en una cama durante varios días.

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