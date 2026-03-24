Un grave caso de intolerancia en las vías de Bogotá ha causado indignación entre ciudadanos, luego de que se conociera un video que muestra cómo un conductor arrolla a un ciclista y posteriormente huye del lugar. El hecho ocurrió en Fontibón y dejó a la víctima con múltiples lesiones de gravedad.

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El afectado fue identificado como Andrés Madrigal, un hombre de 41 años que se dirigía a su trabajo el pasado sábado 21 de marzo, hacia las 6:41 de la mañana, cuando ocurrió el violento episodio.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad registran el momento exacto en el que una camioneta negra embiste al ciclista en plena vía.

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#BOGOTÁ. En cám/Seguridad quedó registrado el momento, en que un vehículo particular arrolló a un ciclista y se dio a la fuga. Según la fecha de la grabación ocurrió la mañana de hoy 21MAR. Se desconoce información del lugar exacto ni del estado de salud del afectado, tampoco del… pic.twitter.com/vELtezFV6a — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 21, 2026

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el conflicto comenzó cuando el conductor invadió el carril por el que él y otros dos ciclistas se movilizaban.

“Dijimos un par de groserías y el man se devolvió, se devolvió ofendido. Los otros dos ciclistas alcanzaron a subir el andén; yo alcancé a andar lo más rápido que pude para subir a otro andén. Lo que hace el man es que aceleró y me echó el carro por encima a intentarme matar”, relató Madrigal en entrevista con Noticias Caracol.

Tras el impacto, el conductor no se detuvo a auxiliarlo y escapó del lugar, dejando al joven tendido sobre la vía con heridas de consideración. Un testigo fue quien inicialmente le prestó ayuda mientras llegaban los servicios de emergencia.

Madrigal fue trasladado de urgencia a la clínica Medicentro, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El parte médico confirma un cuadro complejo que incluye:

Fractura de tabique

Luxación en el hombro

Rotura de pelvis en el costado derecho

Múltiples fracturas en la pierna derecha (tibia, peroné y tobillo)

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Conductor que arrolló a ciclista quedó en libertad

Tras la difusión del video y la gravedad del caso, las autoridades lograron ubicar y capturar al conductor implicado. Sin embargo, el hecho ha causado aún más polémica luego de que se confirmara que el hombre quedó en libertad mientras avanza el proceso judicial.

Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá rechazaron lo ocurrido y aseguraron que se adelantan acciones para esclarecer el caso y sancionar al responsable.

“Rechazamos de manera contundente este hecho que atenta contra la vida de un ciclista. Adelantaremos las investigaciones necesarias para identificar al responsable y garantizar que enfrente las consecuencias legales”, indicó la entidad.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar videos o información que permita fortalecer la investigación.

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