En un relato que conmueve al país, Natalia Micanquer, esposa del soldado profesional Jhony Ortiz, reveló los detalles del angustiante momento en que su esposo logró burlar a la muerte tras el accidente de un avión Hércules en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. Ortiz, quien se encontraba de permiso y viajaba con destino a Bogotá para reencontrarse con su familia, describió su supervivencia como una “segunda oportunidad de vida” otorgada por la divinidad.

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Minutos antes del siniestro, hacia las 6:00 de la mañana, el uniformado se comunicó con su esposa para confirmarle que abordaría la aeronave. Sin embargo, la tranquilidad se transformó en desespero cuando Natalia recibió la noticia del accidente. “Pasó más de media hora hasta que él me llamó y me dijo: ‘El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza’“, relató Micanquer en diálogo con Blu Radio.

El testimonio del soldado Ortiz es impactante. Según describió a su pareja, el interior de la aeronave se convirtió en un caos de gritos y equipaje amontonado tras el impacto. A pesar de tener un brazo fracturado y la pierna atrapada bajo el peso de otros ocupantes, el militar encontró un orificio en el fuselaje por el cual logró arrastrarse hacia el exterior. “Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme… con todas las fuerzas que me dio Dios logré salir”, le manifestó Ortiz a su esposa.

La magnitud del milagro quedó evidenciada segundos después de su escape. De acuerdo con el relato del uniformado, apenas logró alejarse unos metros de los restos de la aeronave, esta explotó violentamente. Ortiz presenció cómo el fuego consumía la estructura mientras intentaba ponerse a salvo con heridas en la cabeza y fracturas en sus extremidades.

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Actualmente, el soldado profesional se encuentra bajo observación médica en el Hospital Militar Central de Bogotá, donde fue trasladado para recibir atención especializada por sus fracturas y suturas en el cráneo. Natalia, quien aseguró haber sentido un extraño presentimiento horas antes del siniestro, espera que la evolución de su esposo sea satisfactoria, aferrada a las últimas palabras que él le dirigió: “Negra, estoy bien. Papá Dios es muy grande”.

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