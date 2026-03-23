Un video exclusivo ha comenzado a circular en redes sociales, mostrando los últimos momentos del avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), un C-130 Hércules, antes de estrellarse en Puerto Leguízamo, Putumayo, este lunes 23 de marzo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Avión de la Fuerza Aérea “transportaba tropas”, confirma min. Defensa; hay una primera cifra)

El video, grabado por pobladores locales, muestra de manera impactante cómo la aeronave, que había despegado sin aparentes problemas del Aeropuerto Caucayá, pierde altura poco después de tomar vuelo y cae violentamente al suelo.

En las imágenes, que fueron compartidas a través de la cuenta de Instagram ‘Colombia Oscura‘, se puede ver a la aeronave despegando de forma normal, con el sonido del motor claramente audible en el video.

Sin embargo, en cuestión de segundos, la aeronave parece descontrolarse y pierde rápidamente altura, lo que culmina en su trágico impacto con el suelo.

Las explosiones que se escuchan después de la caída, aparentemente provocadas por las municiones a bordo, agregan un nivel de gravedad adicional al siniestro.

El C-130 Hercules de la FAC formaba parte de un operativo de apoyo de las Fuerzas Militares de Colombia y se encontraba realizando una misión cuando sufrió el fatal accidente.

Aunque las autoridades locales y militares ya han iniciado investigaciones para determinar las causas del siniestro, aún no se ha esclarecido si hubo algún fallo técnico o si las condiciones climáticas o humanas jugaron un papel en la tragedia.

Según reportes extraoficiales, el avión transportaba a más de 100 personas, muchas de ellas miembros de las Fuerzas Militares. De acuerdo con información de Noticia RCN, al menos 60 personas han sido rescatadas con vida, y han sido trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Sin embargo, debido a la magnitud del accidente y la cercanía de la aeronave con la zona residencial de Puerto Leguízamo, el número de víctimas podría aumentar a medida que continúan las labores de rescate.

En la región, los equipos de bomberos y socorro continúan trabajando en el área afectada, aunque las dificultades logísticas y la falta de infraestructura para atender emergencias de esta envergadura están dificultando el proceso.

Las autoridades locales han acordonado la zona mientras se lleva a cabo la evaluación y los esfuerzos para recuperar los cuerpos de las víctimas que aún se encuentran atrapados en los escombros de la aeronave.

Este accidente aéreo ha conmocionado a la comunidad de Puerto Leguízamo y a toda la nación, especialmente porque el C-130 Hercules es una de las aeronaves más utilizadas por las Fuerzas Militares para misiones de apoyo y transporte en el país.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del siniestro, mientras la nación entera espera respuestas y un pronunciamiento oficial sobre los detalles de esta tragedia.

Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea que se estrelló en Putumayo

Este lunes 23 de marzo, un avión de la Fuerza Aérea que se dirigía de Putumayo a Bogotá se accidentó con 125 personas en su interior. 114 eran soldados que salían de operaciones en esa zona del sur del país y los otros 11 eran tripulantes. Las autoridades han confirmado que hay personas heridas y rescatadas y se conocen videos de cómo personas de la comunidad los rescataron. Esto se sabe: