La tragedia de la que aún no hay un saldo de muertos o heridos sucedió en la mañana de este lunes 23 de marzo, en Putumayo, más específicamente en el municipio de Puerto Leguízamo.

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Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el avión Hércules de las Fuerza Aérea “sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”.

Pero las imágenes de la desesperación que se vivió en el lugar son impactantes. En varios videos compartidos en redes sociales por la comunidad se ve a militares y campesinos correr con prontitud para atender la emergencia.

Estas son algunas imágenes que se han difundido:

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#ATENCIÓN | Este lunes 23 de marzo, se registró un grave accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló poco después de despegar. La aeronave, que formaba parte de un operativo de apoyo de las Fuerzas Militares,… pic.twitter.com/Q4pWPgK7YY — Pulzo (@pulzo) March 23, 2026

#ATENCIÓN Se accidentó el Hércules de las FAC, en la Tagua #Putumayo

De nuevo nace el interrogante que por años a rondado en el Ministerio de Defensa.

¿Qué ha pasado con los casos de corrupción relacionado con el mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Pública? pic.twitter.com/4ulJWmI8J1 — Jorge Castillo (RA) C105 (@JorgeECastilloL) March 23, 2026

#ATENCIÓN

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de #Colombia se estrelló en Puerto Leguízamo, Putumayo. pic.twitter.com/ZECTr8ALqA — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) March 23, 2026

#Urgente🚨 Tragedia en Putumayo: autoridades confirman que 110 soldados iban a bordo del avión Hércules que se accidentó a 3 km del casco urbano tras despegar en un vuelo de apoyo militar. 🔎 Conozca más detalles👇 pic.twitter.com/4ZFMW73rMe — Vanguardia (@vanguardiacom) March 23, 2026

El ministro de Defensa señaló que “unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.

Extraoficialmente se ha dicho que serían cerca de 100 personas las que iban abordo de este avión usado para transportar al personal militar y aunque hay muchas versiones sobre la cifra de víctimas y heridos, aún no hay nada oficial.

Por el momento, lo que se sabe es que el avión estaba despegando de una base militar que hay en Puerto Leguízamo y que minutos después del despegue cayó en picada y explotó.

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