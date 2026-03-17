Un nuevo informe de la Aeronáutica Civil encendió las alarmas sobre la seguridad aérea en el aeropuerto El Dorado, luego de que se conocieran detalles del incidente ocurrido el 20 de febrero. En ese hecho, un helicóptero militar cruzó la pista en un momento crítico, poniendo en riesgo la operación de un avión comercial.

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Las conclusiones de los investigadores son contundentes: no se puede descartar que el episodio hubiera terminado en una colisión aérea. La coincidencia de trayectorias entre ambas aeronaves dejó un margen de maniobra muy reducido y abrió la posibilidad de un choque en el aire, conocido como “mid-air collision”.

El caso involucró a un avión de Latam Airlines y un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El informe advierte que no hubo una sola causa del incidente, sino una cadena de fallas que derivaron en un escenario de alto riesgo dentro del aeropuerto más importante del país.

En medio de la tensión, la reacción del piloto del avión comercial fue determinante. La decisión de abortar el despegue evitó que la situación pasara a mayores, en un momento en el que segundos podían marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

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Además, este no sería un hecho aislado. Las autoridades investigan otro caso reciente, ocurrido el 13 de marzo, cuando un helicóptero del Ejército ingresó en dos ocasiones a las pistas del aeropuerto, lo que volvió a prender las alertas sobre posibles fallas en los protocolos.

Frente a este panorama, la Aeronáutica Civil anunció que hará ajustes a la reglamentación vigente. La idea es reforzar los controles y mejorar la coordinación entre operaciones civiles y militares, con el objetivo de evitar que episodios como este se repitan en El Dorado.

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