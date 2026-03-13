Un nuevo incidente aéreo encendió las alertas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. La Aeronáutica Civil confirmó que abrió una investigación luego de que un helicóptero militar cruzara una de las pistas sin contar con autorización previa de la torre de control, lo que obligó a adoptar medidas inmediatas para evitar un posible riesgo en medio de las operaciones aéreas.

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El hecho llevó a que los controladores suspendieran momentáneamente algunos movimientos en la terminal aérea mientras se verificaba la situación en pista. La maniobra del helicóptero habría ocurrido sin el aval correspondiente de la torre, lo que activó protocolos de seguridad para impedir cualquier eventual conflicto con otras aeronaves que se encontraban en operación en ese momento.

La Aeronáutica Civil señaló que el caso se encuentra bajo revisión con el propósito de establecer exactamente cómo ocurrió el cruce del helicóptero y si se respetaron los procedimientos establecidos dentro del sistema de control aéreo. La entidad también busca determinar si existieron fallas de comunicación o incumplimientos dentro de los protocolos vigentes en el aeropuerto más importante del país.

Qué pasó con el helicóptero que cruzó una pista sin permiso en El Dorado

Las autoridades del sector aeronáutico iniciaron evaluaciones técnicas para reconstruir lo ocurrido durante el incidente. Estas verificaciones permitirán establecer responsabilidades y definir qué medidas correctivas podrían adoptarse tras el episodio que obligó a tomar precauciones dentro de la operación aérea.

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La Aeronáutica Civil también indicó que el objetivo de estas revisiones es reforzar la gestión del riesgo operacional y mantener los estándares de seguridad que rigen en la terminal aérea. Las autoridades buscan garantizar que todos los procedimientos se cumplan de manera estricta para evitar situaciones que puedan comprometer el funcionamiento seguro del aeropuerto.

La Aeronáutica Civil aseguró que continuará informando sobre los avances de la investigación mientras se aclaran las circunstancias del incidente ocurrido en El Dorado.

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