Lo que debió ser un despegue rutinario del vuelo LA4278 con destino a San Andrés, terminó en una emergencia controlada en la pista sur del Aeropuerto El Dorado. Un Airbus 320 de Latam tuvo que frenar en seco durante su carrera final de despegue debido a la presencia de un helicóptero FAC4021 de la Fuerza Aérea Colombiana.

En la grabación revelada por La FM, se escucha la secuencia de instrucciones que, al parecer, pusieron a ambas aeronaves en un punto de colisión. Sin embargo, lo más llamativo ocurre tras la maniobra de aborto, cuando el piloto comercial cuestiona a los controladores:

Piloto Latam: “Torre, la Colombia 4278, le agradezco cuál fue el motivo del cruce del helicóptero en nuestra trayectoria de despegue”.

Torre de control: “Manténgase en frecuencia”.

Santiago, acá te dejo el video con comunicaciones de la torre, se escucha cuando le dice al helicóptero que mantenga 9500 pies y el helicóptero desciende a 8900 pic.twitter.com/K5OZbzsq3d Sigue a PULZO en Discover — Esteban (@dakotacolombia1) February 23, 2026

La respuesta escueta de la torre deja ver la tensión del momento, mientras el avión de Latam terminaba con las ruedas desinfladas debido al aumento de temperatura por el frenado de emergencia.

El incidente, ocurrido el pasado viernes 20 de febrero, ya puso a las autoridades a dar explicaciones:

Latam: asegura que su tripulación salvó la situación aplicando protocolos de “despegue interrumpido” para proteger a los 157 pasajeros. Fuerza Aérea (FAC): según un informe conocido por El Tiempo, la institución afirma que su helicóptero “acató y siguió todas las instrucciones” del control de tráfico aéreo. Aerocivil: inició una investigación formal recolectando grabaciones y evidencias para determinar si hubo un error humano en la torre de control que permitiera el cruce de trayectorias.

Los pasajeros, que resultaron ilesos, tuvieron que ser evacuados en buses y reubicados en otros vuelos, mientras el Airbus era remolcado a hangares para el cambio de neumáticos.

