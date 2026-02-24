- Piloto Latam: “Torre, la Colombia 4278, le agradezco cuál fue el motivo del cruce del helicóptero en nuestra trayectoria de despegue”.
- Torre de control: “Manténgase en frecuencia”.
Santiago, acá te dejo el video con comunicaciones de la torre, se escucha cuando le dice al helicóptero que mantenga 9500 pies y el helicóptero desciende a 8900 pic.twitter.com/K5OZbzsq3d
La respuesta escueta de la torre deja ver la tensión del momento, mientras el avión de Latam terminaba con las ruedas desinfladas debido al aumento de temperatura por el frenado de emergencia.
El incidente, ocurrido el pasado viernes 20 de febrero, ya puso a las autoridades a dar explicaciones:
- Latam: asegura que su tripulación salvó la situación aplicando protocolos de “despegue interrumpido” para proteger a los 157 pasajeros.
- Fuerza Aérea (FAC): según un informe conocido por El Tiempo, la institución afirma que su helicóptero “acató y siguió todas las instrucciones” del control de tráfico aéreo.
- Aerocivil: inició una investigación formal recolectando grabaciones y evidencias para determinar si hubo un error humano en la torre de control que permitiera el cruce de trayectorias.
Los pasajeros, que resultaron ilesos, tuvieron que ser evacuados en buses y reubicados en otros vuelos, mientras el Airbus era remolcado a hangares para el cambio de neumáticos.
