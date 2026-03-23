Una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un grave accidente cerca de la pista del Aeropuerto Caucayá, en Puerto Leguízamo, Putumayo, la mañana de este lunes 23 de marzo. Según fuentes extraoficiales, el avión hércules, que había partido desde el mismo aeropuerto, llevaba a bordo más de 100 militares y sufrió la caída a unos tres kilómetros del aeropuerto.

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De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ha dejado al menos 40 personas heridas, quienes están siendo trasladadas a un hospital de primer nivel en la zona.

Sin embargo, el panorama es aún incierto, ya que también se están escuchando explosiones provenientes de las municiones que transportaba la aeronave, lo que causa un riesgo adicional en la zona.

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“Se escuchan explosiones”, dijo periodista de RTVC.

BREAKING: Colombian Air Force plane believed to be carrying 100 people crashes in Puerto Leguízamo, Putumayo pic.twitter.com/Qn6YhdvQuN — WioTalk (@uknlp1) March 23, 2026

Un periodista de RTVC, que cubre la emergencia en la región, informó que las autoridades locales aún no han entregado detalles oficiales sobre las causas del accidente, pero se conoce que el avión cayó poco después de despegar del Aeropuerto Caucayá.

Los bomberos locales han acordonado el área, pero han expresado que no cuentan con la capacidad suficiente para atender una emergencia de tal magnitud. Este hecho ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de socorro en la región.

#ÚLTIMOMINUTO ATENCIÓN: Una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana acaba de sufrir un accidente cerca a la pista del Aeropuerto Caucayá, en Puerto Leguizamo, en Putumayo. Por el momento se conoce de manera extraoficial que en el avión viajaban 100 militares a bordo y… pic.twitter.com/EMldZ4WD7h — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 23, 2026

El Ejército Colombiano se encuentra actualmente en alerta y continúa las labores de rescate y atención de los heridos.

La aeronave, que despegó alrededor de las 9:30 a.m. de este lunes, estaba realizando una misión de apoyo cuando ocurrió el siniestro. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un informe oficial con más detalles sobre lo ocurrido y la magnitud de los daños.

El lugar del accidente ha sido acordonado por las autoridades, pero debido a las explosiones y la situación de riesgo, se está trabajando en conjunto con los organismos de socorro para estabilizar la zona y proceder con el rescate de las personas atrapadas.

Además, se están llevando a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente y esclarecer la situación de los militares involucrados.

Mientras tanto, la comunidad espera un pronunciamiento oficial sobre la cantidad exacta de víctimas y heridos, así como las causas del siniestro. La situación es aún incierta y el país está pendiente de las actualizaciones sobre este trágico accidente que enluta al Ejército Nacional.

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