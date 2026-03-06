Un grave incidente de intolerancia vial se registró en la mañana de este jueves 5 de marzo en el municipio de Tenjo (Cundinamarca). Un ciclista mostró a través de sus redes sociales cómo el conductor de un bus intermunicipal puso en riesgo su vida tras cerrarlo y pasarle el vehículo por encima a su bicicleta.

De acuerdo con el relato de la víctima que fue publicado en Facebook por Jaime Granados, los hechos ocurrieron cuando él y su esposa regresaban del gimnasio hacia su vivienda. Mientras transitaban por la vía de la estación de servicio Brio que comunica a Tenjo con el Portal 80, el bus número 105 de la empresa Flota Águila apareció a alta velocidad. Infante asegura que el conductor intentó sacarlo de la vía inicialmente, lo que lo obligó a reducir la velocidad para vigilar los movimientos del vehículo grande.

La situación escaló cuando el conductor del bus realizó un adelantamiento agresivo por el costado derecho. Esta acción forzó al ciclista a desplazarse hacia el carril contrario, exponiéndolo al flujo vehicular que venía de frente. En un intento por alcanzar a su esposa y advertirle sobre el peligro, Infante aceleró, pero fue en ese instante cuando el bus lo embistió directamente.

No obstante, el ciclista, en medio de una maniobra rápida, logró bajarse y salvarse de ser herido. Su cicla sufrió daño en las ruedas, como se alcanza a apreciar en el video.

¿Qué respondió la Flota Águila ante lo ocurrido?

Hasta el momento, la empresa Flota Águila no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el comportamiento de su operario. Por su parte, la comunidad de Tenjo y colectivos de ciclistas han manifestado su rechazo en plataformas digitales, exigiendo que las autoridades de tránsito y la compañía asuman la responsabilidad por los daños y las sanciones correspondientes.

