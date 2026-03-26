La justicia avanza tras el estremecedor crimen que sacudió al barrio Atalayas, en la localidad de Bosa. Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado como el responsable del asesinato de su esposa, Deisy Granados Arboleda (42 años), y sus dos hijastras (de 17 y 20 años), aceptó este miércoles los cargos por feminicidio agravado imputados por la Fiscalía General de la Nación.

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Según el relato de la fiscal encargada, el múltiple asesinato se habría consumado entre el viernes 20 y el martes 24 de marzo. Los cuerpos fueron hallados solo después de que familiares alertaran a las autoridades tras días de silencio. La investigación reveló que las víctimas fueron atacadas con arma cortopunzante en un ambiente de total indefensión, dentro de su propia vivienda y sin posibilidad de escape.

El ente investigador fue enfático al describir la motivación del agresor: un contexto de violencia basada en género, marcado por relaciones de poder, dominación y una “celotipia” enfermiza. Valencia Hurtado, quien convivía con Deisy desde hace más de una década, ejercía un control posesivo que terminó extendiéndose trágicamente a las dos jóvenes.

Lo más alarmante del caso es que el sistema de protección falló nuevamente. La Fiscalía confirmó que Deisy Granados ya había interpuesto denuncias previas contra su agresor por maltrato y amenazas. Existía un registro de violencia recurrente que las autoridades conocían, pero que no impidió el desenlace fatal.

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Al momento de la captura, Valencia Hurtado fue hallado dentro de la vivienda con heridas autoinfligidas y tras haber ingerido veneno en un intento fallido por quitarse la vida. Actualmente se recupera bajo estricta custodia médica.

De ser hallado culpable bajo los cargos aceptados, Valencia Hurtado se enfrenta a una pena de 500 meses de prisión, lo que equivale a más de 41 años de cárcel. Mientras la ciudad llora a tres nuevas víctimas de la violencia machista, las audiencias continuarán para definir el tiempo definitivo de reclusión una vez el imputado reciba el alta médica.

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