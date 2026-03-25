Durante la Semana Santa de 2026, la movilidad en Bogotá operará con normalidad en los primeros días de la semana. Las autoridades confirmaron que el esquema de pico y placa se mantendrá sin modificaciones el lunes, martes y miércoles, por lo que los conductores deberán acatar las restricciones habituales según el último dígito de la placa de sus vehículos.

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¿Cómo es el pico y placa en Semana Santa?

Esto significa que, a pesar de tratarse de una semana con alta movilidad por viajes y actividades religiosas, no habrá excepciones ni levantamientos de la medida en esos tres días. Esto quiere decir que el lunes 30 de marzo las placas que no podrán salir son 1, 2, 3, 4 y 5; el martes, la medida aplica para los carros terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Aquí cabe resaltar que estas mismas placas tendrán la restricción el primero de abril.

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Jueves Santo y Viernes Santo no tendrán pico y placa al ser días festivos. A su vez, el sábado 4 de abril será como uno cualquiera, sin restricción, igual que el domingo. Sin embargo, ese último día de la semana, 5 de abril, habrá pico y placa regional.

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¿Hay pico y placa regional en Semana Santa?

Pulzo.com habló con la Secretaría de Movilidad y aclaró que el domingo en el que termina la Semana Santa sí habrá pico y placa regional. Con esta decisión, se busca evitar las aglomeraciones para la entrada a Bogotá, luego de los días festivos.

12:00 a 4:00 p. m.: entran carros que terminen placa par .

. 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: carros que terminen en placa impar.

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