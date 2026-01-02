Los conductores de vehículos particulares en Bogotá deberán ajustar sus agendas de movilidad durante la tercera semana de marzo. Debido a la rotación del calendario, los propietarios de vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 enfrentarán una restricción más severa, contando con un día menos de circulación en comparación con el resto del parque automotor.

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De acuerdo con las disposiciones de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad, la medida operará de manera estricta entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo. Bajo este esquema, mientras un grupo de conductores podrá movilizarse durante tres jornadas, los afectados por la secuencia de esta semana solo tendrán permiso para salir en dos ocasiones.

Así será el pico y placa desde el 16 al 22 de marzo, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p. m.:

Lunes 16 de marzo: pueden circular carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 17 de marzo: pueden circular carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 18 de marzo: pueden circular carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 19 de marzo: pueden circular carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 20 de marzo: pueden circular carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

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Esta distribución implica que los vehículos terminados en dígitos impares y los primeros pares del 1 al 5 perderán frente a las placas 6, 7, 8, 9 y 0, que gozarán de mayor libertad de tránsito sin riesgo de sanciones o inmovilizaciones.

¿Cuál es el pico y placa para taxis en Bogotá del 16 al 22 marzo de 2026?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá definió el calendario de pico y placa para el transporte público individual que regirá durante la tercera semana de marzo de 2026. Los conductores de taxi deberán estar atentos a los dígitos finales de sus placas para evitar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

El cronograma de operación queda establecido de la siguiente manera:

Lunes 16: no circulan placas terminadas en 3 y 4.

Martes 17: restricción para placas finalizadas en 5 y 6.

Miércoles 18: no podrán prestar servicio placas en 7 y 8.

Jueves 19: el turno es para las placas terminadas en 9 y 0.

Viernes 20: no circulan vehículos con placas en 1 y 2.

Sábado 21: se repite el ciclo para placas finalizadas en 3 y 4.

Domingo 22: no aplica la medida; todos los taxis pueden circular libremente.

Recuerde que el horario de la restricción inicia habitualmente a las 5:30 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. El incumplimiento de esta norma conlleva una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

¿Cuánto cuesta la multa de pico y placa en Bogotá en 2026? La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que para el año 2026, los conductores en la capital que incumplan la restricción de pico y placa deberán enfrentar sanciones económicas más severas. Según el Código Nacional de Tránsito, esta infracción está categorizada bajo el código C-14, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Con la actualización de las tarifas de tránsito basadas en la Unidad de Valor Básico (UVB), el valor de la multa se fijó en aproximadamente 633.200 pesos. Este monto representa un incremento respecto al año anterior, ajustándose a la inflación y a las nuevas métricas de recaudo nacional. Además de la sanción monetaria, las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la medida conlleva la inmovilización inmediata del vehículo, lo que genera costos adicionales por concepto de grúa y días de permanencia en los patios. La restricción en Bogotá se mantiene de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

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