Un intento de hurto terminó en un intercambio de disparos durante la madrugada de este miércoles 18 de marzo en el occidente de Bogotá. El incidente ocurrió específicamente en la carrera 72a con calle 51, ubicada en el barrio Normandía, donde un grupo de delincuentes interceptó una camioneta con la intención de robarla, sin percatarse de quiénes eran sus ocupantes.

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De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, los sujetos fueron sorprendidos por la reacción inmediata de las víctimas, quienes resultaron ser escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Al verse increpados por los asaltantes, los funcionarios hicieron uso de sus armas de dotación para repeler el ataque, frustrando así el robo del vehículo en una zona que ha sido golpeada por esta modalidad delictiva.

En medio del enfrentamiento y la posterior huida, uno de los presuntos criminales resultó herido por el fuego de los escoltas. El sujeto fue capturado y trasladado a un centro asistencial bajo custodia, donde permanece recluido.

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Mientras tanto, agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá adelantan las investigaciones correspondientes, analizando los videos de las cámaras de seguridad del sector para identificar y dar con el paradero de los demás cómplices que lograron escapar del lugar de los hechos.

¿Cuántos carros se roban al día en Bogotá?

La inseguridad en Bogotá sigue siendo una preocupación constante para las autoridades y los propietarios de vehículos. Según los reportes más recientes de la Policía Metropolitana, en la capital del país se registra un promedio de hasta ocho carros hurtados diariamente, una cifra que mantiene en alerta a los cuadrantes de seguridad en diversas localidades.

Las investigaciones adelantadas por las unidades de inteligencia criminal han permitido identificar el modus operandi predominante de las organizaciones delictivas. De acuerdo con la institución, para estas bandas criminales resulta más rentable desguazar los automotores que intentar revenderlos completos. Esta práctica permite que las piezas sean comercializadas rápidamente en el mercado ilegal de autopartes, dificultando el rastreo de los elementos hurtados por parte de los investigadores.

Ante este panorama, la Policía ha intensificado los operativos en talleres y zonas de comercio de repuestos usados para mitigar el impacto de este delito que afecta el patrimonio de los bogotanos.

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