Un triple feminicidio en Bosa, en el sur de Bogotá, convirtió este martes 24 de marzo de 2026 a esta localidad en el escenario de una tragedia que ha dejado consternada a toda la capital colombiana, con un impactante detalle que expuso el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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“El victimario, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, se encontraba en el lugar de los hechos. Inmediatamente fue capturado y remitido a un centro médico por un aparente intento de envenenamiento [propio]”, reveló el alto oficial, replicado por Blu Radio.

El atroz caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el barrio Atalayas (ver mapa) terminó con la vida de tres mujeres pertenecientes a un mismo núcleo familiar. Los hechos involucran el asesinato de una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 17 y 20 años de edad, presuntamente a manos de quien era el compañero sentimental de la madre (él no era padre de las jóvenes).

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El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que un familiar de las víctimas, preocupado por la falta de comunicación y sospechando que algo andaba mal, realizara una llamada de emergencia a la Línea 123.

Al recibir el reporte, patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron hasta la vivienda. Ante la imposibilidad de ingresar de forma convencional, los uniformados requirieron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos para forzar la entrada, encontrando una escena desgarradora con las tres víctimas sin signos vitales al interior del inmueble.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá informó también que el principal sospechoso fue capturado dentro de la misma residencia durante el operativo oficial.

Actualmente, el presunto victimario permanece bajo estricta custodia policial en un centro asistencial cercano. Una vez los médicos autoricen su salida, el detenido será trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá enfrentar cargos por feminicidio agravado y homicidio.

Unidades de criminalística trabajan en el lugar de los hechos para determinar el tipo de arma empleada en el crimen y establecer la línea de tiempo exacta de lo sucedido.

Consternación en Bosa por triple feminicidio. Un tipo asesinó desde el sábado a su compañera sentimental y luego a sus hijastras, dos adolescentes de 17 y 20 años. Lo cuerpos permanecieron en la vivienda todo el puente festivo. El agresor se intentó suicidar con veneno pic.twitter.com/EoR7F468nh — Leonardo Ballesteros (@BallesterosLeo) March 24, 2026

Este triple homicidio ha encendido nuevamente las alarmas sobre la efectividad de las rutas de protección para mujeres en Bogotá. En respuesta a este acto de barbarie, habitantes del sector planean realizar un plantón pacífico para exigir justicia y rechazar la violencia de género que sigue golpeando a las familias bogotanas.

¿Dónde reportar casos de violencia de género en Bogotá?

Reportar casos de violencia de género en Bogotá es un paso fundamental para salvar vidas y activar las rutas de protección estatal. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de la Mujer, ha dispuesto canales especializados que funcionan las 24 horas del día.

La herramienta principal es la Línea Púrpura Distrital 018000 112 137, la cual está diseñada para brindar orientación psicosocial y jurídica a mujeres mayores de 18 años que enfrentan situaciones de violencia. Según el portal oficial de la Secretaría de la Mujer, este canal es gratuito y también cuenta con atención vía WhatsApp en el número 300 755 1831, permitiendo una comunicación discreta y efectiva en momentos de crisis.

Cuando existe un riesgo inminente contra la vida o la integridad física, la respuesta debe ser inmediata a través de la Línea de Emergencias 123. De acuerdo con los protocolos de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias, esta línea coordina la llegada de patrullas y ambulancias al lugar de los hechos.

Es importante resaltar que la atención en el 123 incluye la activación de la ‘Patrulla Púrpura’, una unidad especializada de la Policía capacitada para atender delitos de género con enfoque de derechos, tal como se detalla en los manuales de convivencia y seguridad ciudadana del Distrito.

Para quienes buscan una atención presencial y especializada, Bogotá cuenta con las Comisarías de Familia. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, estas entidades son las encargadas de recibir denuncias, tramitar medidas de protección provisionales y brindar apoyo legal para detener ciclos de maltrato. Existen comisarías permanentes que operan las 24 horas en localidades como Engativá y Kennedy.

La información detallada sobre la ubicación de estos despachos se encuentra en la plataforma “LegalApp” del Ministerio de Justicia, donde se especifican los pasos para solicitar una orden de alejamiento o protección inmediata contra el agresor.

Finalmente, si el objetivo es iniciar un proceso penal para sancionar al victimario, se debe acudir a la Fiscalía General de la Nación. A través de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), se puede interponer la denuncia formal.

La Fiscalía indica en su sitio web que también dispone de la línea 122 para reportes desde teléfonos celulares. Además de estas opciones, las Casas de Igualdad de Oportunidades en cada localidad ofrecen asesoría gratuita para empoderar a las víctimas en su proceso de denuncia, garantizando que ninguna mujer en Bogotá deba enfrentar el sistema judicial sin acompañamiento profesional.

Línea Púrpura Distrital: 018000 112 137

WhatsApp Línea Púrpura: 300 755 1831

Emergencias: 112 o 123

Denuncias Fiscalía: Línea 122

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