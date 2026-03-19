En Colombia, el feminicidio rara vez ocurre de un momento a otro. Antes de convertirse en tragedia, suele estar precedido por señales que muchas veces parecen menores o pasan desapercibidas. Ahora se busca que esas alertas no dependan solo de la intuición.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Muy contenta”: ilusión que tenía mujer asesinada por su expareja, quien fingió accidente)

El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó una guía técnica que permitirá identificar de manera estructurada cuándo una mujer podría estar en riesgo de feminicidio, con el objetivo de actuar antes de que la violencia escale.

La herramienta fue adoptada oficialmente mediante la Resolución 0362 del 5 de marzo de 2026 y responde a lo establecido en la Ley 2126 de 2021. Su implementación estará en manos de Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Lee También

El instrumento está dirigido a mujeres mayores de 14 años que hayan sido identificadas como víctimas de violencia en el entorno familiar y necesiten una valoración especializada del riesgo.

Estas son las señales que podrían advertir un riesgo de feminicidio

Uno de los puntos clave de la guía es que establece criterios concretos para identificar el peligro, más allá de percepciones subjetivas.

La evaluación se basa en cuatro ejes principales:

Antecedentes de violencia

Conductas de control y dominación

Amenazas

Percepción de riesgo de la mujer y cambios en la relación

Según expertos, el feminicidio suele ser la consecuencia de múltiples violencias acumuladas: físicas, psicológicas, sexuales y económicas.

Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal evidencian la gravedad del fenómeno. Entre 2016 y 2025, cuatro de cada diez valoraciones de riesgo de feminicidio identificaron el uso de armas cortopunzantes como el mecanismo más frecuente, lo que refleja que muchos casos ocurren en entornos cercanos o domésticos.

Además, la Defensoría del Pueblo ha advertido que la falta de valoración oportuna del riesgo y la demora en tomar medidas pueden convertirse en barreras para que las víctimas accedan a la justicia.

Cómo funcionará la nueva herramienta y qué cambia para las víctimas

La guía introduce un proceso técnico que será aplicado por profesionales en psicología y trabajo social. Incluye entrevistas estructuradas y herramientas diseñadas para distintos tipos de relaciones familiares.

La valoración puede tardar entre una hora y una hora y media, tiempo en el que se analizan factores de riesgo para orientar decisiones de protección urgentes.

Uno de los cambios más importantes es que la información podrá ser compartida entre entidades como Comisarías de Familia, Fiscalía y Medicina Legal. Esto busca evitar que las mujeres tengan que repetir su historia una y otra vez, reduciendo la revictimización.

Además, la herramienta pretende unificar criterios y disminuir la discrecionalidad en las decisiones institucionales, lo que podría traducirse en respuestas más rápidas y efectivas.

Prevenir antes de que sea tarde: el objetivo de la nueva guía

El desarrollo de esta guía incluyó un enfoque multidisciplinario con expertos en criminología, psicología, derecho y salud pública, así como pruebas piloto en ciudades con altos índices de feminicidio como Bogotá, Medellín y Cali.

El mensaje de fondo es claro: identificar el riesgo a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Cada señal cuenta. Cada alerta importa. Y, con esta herramienta, el Estado busca que ninguna advertencia vuelva a ser ignorada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.