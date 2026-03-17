El caso de una mujer que murió junto a su bebé en un supuesto accidente de tránsito dio un giro tras la aparición de inconsistencias que llevaron a investigar los hechos como feminicidio y homicidio agravado.

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La familia de la víctima aseguró que desde el inicio hubo elementos que no encajaban con la versión de un choque. Entre ellos, detalles en la escena que despertaron dudas y llevaron a exigir una revisión más profunda de lo ocurrido.

Aunque los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2025, la investigación terminó señalando como principal sospechoso a Hugo Fernando Silva, expareja de la mujer, quien actualmente permanece privado de la libertad y no aceptó cargos.

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Según los hallazgos de las autoridades, el hecho habría sido presentado como un siniestro vial para ocultar un crimen. La reconstrucción del caso apunta a que las muertes no fueron producto de un accidente, sino de un ataque intencional.

Los familiares han insistido en que las primeras versiones no reflejaban lo sucedido. Aseguran que ciertas condiciones en el lugar y en los cuerpos no coincidían con un impacto de tránsito, lo que reforzó sus sospechas desde el comienzo.

Mujer asesinada junto a su bebé tenía ilusión antes del crimen

Según dio a conocer El Tiempo, la muerte de la mujer ocurrió en un momento que su familia recuerda como especialmente significativo. Estaban en plena preparación de diciembre, organizando la que sería la primera Navidad del bebé.

“Saber que sería mamá le cambió la vida de una manera muy positiva. Esa noticia la transformó en una persona aún mucho más amorosa de lo que ya era. Era algo que la motivaba mucho a seguir y salir adelante”, aseguró una hermana de la víctima en diálogo con Noticias Caracol.

En la casa ya habían instalado el árbol y las luces. Todo giraba en torno a ese niño que empezaba a transformar la vida de todos. Su madre, según cuentan, vivía una etapa de ilusión y nuevos proyectos.

“Justo en los momentos que se presentó todo, ella estaba realmente muy ilusionada, muy contenta porque sería la primera Navidad de mi sobrino”, agregó la mujer al recordar a su hermana.

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