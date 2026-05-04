Ya hay claridad sobre uno de los periodos más esperados por estudiantes y familias en Colombia. Las vacaciones de mitad de año en los colegios públicos en 2026 ya están definidas y serán clave para organizar viajes o descanso.

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(Vea también: ¿Cuándo salen los colegios públicos y privados a vacaciones 2026? Primeras del año)

Para el caso de Bogotá, el receso de mitad de año irá del 22 de junio al 6 de julio de 2026, según el calendario académico oficial. Se trata de una de las pausas más largas del calendario escolar, justo después de terminar el primer semestre de clases.

El calendario educativo establece que las clases en colegios oficiales se desarrollan durante la primera mitad del año hasta junio, momento en el que comienza este receso.

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Después de las vacaciones, los estudiantes regresan a clases en julio para iniciar el segundo semestre académico, que se extiende hasta finales de noviembre.

No todos los colegios tienen exactamente las mismas fechas

Aunque estas fechas aplican para Bogotá, en otras ciudades pueden variar ligeramente:

En Medellín, el descanso se extiende hasta el 12 de julio, según la alcaldía.

En Cali, se programaron del 15 de junio al 5 de julio

Esto ocurre porque cada región tiene cierta autonomía para ajustar su calendario escolar, aunque todas deben cumplir con el tiempo mínimo de clases exigido por ley.

Las vacaciones de mitad de año no solo marcan el cierre del primer semestre académico, también son una oportunidad para hacer una pausa en la rutina escolar.

Por eso, conocer estas fechas con anticipación permite a muchas familias planear viajes, actividades o simplemente tiempo de descanso.

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