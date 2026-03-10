Se acercan las primeras vacaciones escolares del año en Colombia, y tanto estudiantes de colegios públicos como privados ya cuentan los días para disfrutar de un merecido descanso y recargar energías.

Con el inicio del 2026, la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) oficializó la hoja de ruta que regirá las vacaciones y recesos de los estudiantes en los colegios públicos de la capital.

La entidad compartió un esquema detallado que establece los periodos de descanso para alumnos, docentes y directivos de las instituciones de educación preescolar, básica y media, así como las actividades que deberán realizar los maestros durante esos días.

Estas pausas en el calendario académico cumplen un propósito esencial: equilibrar las semanas de clases con los periodos de descanso. De esta manera, tanto los estudiantes como los docentes pueden mantener un ritmo académico saludable y garantizar un aprendizaje más efectivo a lo largo del año escolar.

¿Cuándo salen a vacaciones los colegios públicos?

El primer receso importante del año, según el calendario académico oficial del Distrito:

Inicia el 30 de marzo y se extiende hasta el 5 de abril de 2026, coincidiendo con la Semana Santa. Durante este periodo, los estudiantes no tendrán clases, mientras que los docentes participarán en actividades de desarrollo institucional, incluyendo la planeación educativa, el seguimiento de proyectos pedagógicos y la formación docente.

El año escolar 2026 comenzó el 26 de enero y finalizará el 29 de noviembre, contemplando un total de 40 semanas de trabajo académico.

El primer semestre se desarrollará entre el 26 de enero y el 21 de junio. Seguido por un receso de mitad de año que se llevará a cabo del 22 de junio al 5 de julio.

El segundo semestre comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta el 29 de noviembre.

Además de los recesos de Semana Santa y de mitad de año, el calendario incluye otros periodos de descanso:

La semana de receso de octubre, del 5 al 12 de octubre de 2026, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015.

Receso de fin de año, que se prolongará del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

Estas fechas permiten a los estudiantes y docentes organizar sus actividades y garantizar una pausa académica adecuada durante todo el año. Cabe destacar que esta resolución aplica únicamente para los colegios distritales.

¿Cuándo salen a vacaciones los colegios privados?

Las instituciones educativas privadas en Bogotá tienen autonomía para definir sus propios calendarios escolares, así como las fechas de ingreso y receso de sus estudiantes.

Por ello, las fechas de descanso pueden variar en estas instituciones, aunque muchos colegios privados suelen alinear sus recesos con los periodos establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito.

Las vacaciones y recesos escolares en Bogotá para 2026 están claramente definidos para los colegios públicos, ofreciendo a los estudiantes y docentes la posibilidad de disfrutar de pausas estratégicas que favorecen el aprendizaje y la organización del calendario académico.

Desde la Semana Santa hasta fin de año, los periodos de descanso permiten equilibrar el trabajo pedagógico con momentos de recuperación y planificación, asegurando que el ritmo educativo se mantenga eficiente y organizado a lo largo del año.

