El caso de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño sigue rodeado de misterio, luego de conocerse un video grabado por ella antes de su muerte en Providencia. La oficial, de 35 años, fue hallada sin vida con un impacto de bala dentro de su habitación, en un hecho que hoy está bajo investigación.

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El video muestra a la uniformada recorriendo las instalaciones de la estación, subiendo hacia su residencia y hablando en un tono tranquilo. Incluso, en medio del recorrido, agradece a Dios, mientras otro uniformado aparece en el fondo. Lejos de aclarar lo sucedido, las imágenes han aumentado las dudas sobre sus últimos momentos.

Ante la gravedad del caso, la Policía Nacional anunció la apertura de indagaciones. “Desde el momento que se tuvo conocimiento del hecho, se activaron de manera inmediata los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal… para determinar, con total rigor técnico y científico, las circunstancias de lo ocurrido”, informó la institución.

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Este fue el video que dejó la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales, comandante de Providencia, antes de que sus compañeros encontraran su cuerpo en la estación de Policía. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/fKtzIj7Io5 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 4, 2026

La entidad también aseguró que “ninguna hipótesis será descartada ni validada sin el soporte probatorio correspondiente”, mientras avanza el proceso. Sin embargo, la familia de la subteniente ha rechazado la versión de suicidio y exige que se investigue como un posible homicidio.

“Estamos pidiendo la información, porque no nos han dado todavía reportes de Medicina Legal… eso nos deja un sinsabor, porque no es el actuar de mi hermana”, dijo Leydis Marciales, hermana de la oficial.

Los allegados de la subteniente denunciaron un presunto acoso laboral por parte de un superior. “Sabíamos del acoso laboral que estaba viviendo desde hace 4 meses. Ella en vida había reportado ese acoso y tampoco le habían dado respuesta”, afirmaron.

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Incluso, una frase atribuida a la oficial ha encendido más alarmas: “Si algo me pasa, deben hablar con él”, una advertencia que hoy toma fuerza en medio de las investigaciones.

La familia insiste en que la subteniente tenía planes personales y no cree en una decisión propia. “Ella tenía muchos planes, no creemos que haya sido una decisión propia… queremos que se investigue a fondo y se esclarezca la verdad”, señalaron.

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