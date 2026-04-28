Un hecho estremecedor se registró en la localidad de Suba (Bogotá), donde una niña de seis años alertó a sus vecinos luego de encontrar a su madre sin vida dentro de su vivienda.

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(Vea también: Aterrador hallazgo: encuentran cuerpo dentro de un clóset en Bogotá y dan primeros detalles)

El caso se conoció gracias a la menor, quien salió a pedir ayuda tras enfrentarse a la escena en su casa, lo que permitió que la comunidad diera aviso a las autoridades. Este episodio causó conmoción por la alerta de la menor y la forma en que se conocieron los hechos.

Según informó El Tiempo, la víctima fue identificada como Blanca Neris de Lagos, una joven de 23 años que presentaba múltiples signos de violencia en su cuerpo, lo que encendió las alarmas sobre un posible crimen.

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El hallazgo ocurrió en el barrio Villa Cindy el pasado viernes 24 de abril en una casa ubicada en la calle 138 con carrera 157, según el rotativo. Unidades de la Policía llegaron al lugar para adelantar las primeras diligencias y acordonar la zona, mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades manejan el caso como un posible feminicidio, debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, lo que pone el foco en la violencia de género.

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Por lo hechos fue capturada la pareja de la mujer, quien habría intentado desviar la investigación denunciando un presunto robo; sin embargo, versiones de vecinos y familiares de la víctima señalan al hombre de malos tratos no solo hacia Blanca Neris, sino también hacia la menor, según el citado medio.

“Luego ella vivía con su pareja, su compañero y sus dos niños. Él según estaba en el trabajo, luego llegó, pero cuando ya hicieron el levantamiento del cuerpo, la policía lo detuvo porque un forense o de allá de medicina legal le dijo que no lo dejaran ir porque la niña tenía signos de violencia en el cuerpo”, indicó una tía de la fallecida en entrevista con City TV.

La reacción de los vecinos fue clave para la rápida intervención de las autoridades, ya que la menor logró comunicarse con ellos tras lo ocurrido, permitiendo activar la atención institucional en el sector.

Por ahora, los investigadores avanzan en la recolección de pruebas y en la identificación del responsable, mientras el caso permanece bajo análisis judicial para esclarecer lo sucedido, en medio de los pedidos de celeridad de la familia de la víctima, cuyo cuerpo sería trasladado a Valledupar, su ciudad de origen.

El hecho provoca rechazo entre la comunidad porque Blanca Neris también era madre de un menor de tres años. Además, el hombre, según versiones, mantenía aislada a su pareja y a sus hijos y no les permitía ni visitas de familiares.

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