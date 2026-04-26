Un nuevo hecho de violencia sacudió a Bogotá en la tarde de este sábado 25 de abril, luego de que se registrara un ataque sicarial en la localidad de Los Mártires. Según informó El Tiempo, el caso ocurrió en la carrera 27 con avenida Ferrocarril, en el sector de Paloquemao.

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De acuerdo con las primeras versiones, hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron a un ciudadano que iba en un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones. El hecho fue reportado hacia las 5:30 p. m., cuando las autoridades recibieron la alerta sobre una persona gravemente herida por arma de fuego.

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La víctima fue trasladada de urgencia a la clínica Méderi, donde recibió atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció minutos después. Según el reporte conocido, la muerte se confirmó alrededor de las 6:20 p. m.

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#BOGOTÁ. Sobre las 17:30h, de hoy 25ABR, se presentó nuevo sicariato en la ciudad, esta vez en la loc/Los Mártires, en la Cr 27 con Av. Ferrocarril. Según información, sujetos en motocicleta atacaron a disparos a un ciudadano que se movilizaba en un vehículo. La víctima fue… pic.twitter.com/vLvkuIqKDV — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 26, 2026

Por ahora, los móviles del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables de este nuevo caso de sicariato en la capital del país.

No fue el único hecho de violencia en Los Mártires durante el sábado, pues en la madrugada se registró una explosión en el sector de San Andresito. Luego de una investigación, la Policía aseguró que no fue por una pelea entre comerciantes, sino por discusiones entre habitantes de calle de la zona.

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